CÁPSULA

Gobierno garantiza suministro de combustible en el suroccidente para elecciones del 8 de marzo

El Ministerio de Minas y Energía coordina la llegada de 220.000 barriles de combustible a Tumaco y Buenaventura para asegurar la movilidad durante la jornada electoral.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 2:26 p. m.
El Gobierno garantiza el abastecimiento total de combustibles en el suroccidente colombiano para la jornada electoral
El Gobierno garantiza el abastecimiento total de combustibles en el suroccidente colombiano para la jornada electoral Foto: Suministrada / API

Con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática de este domingo 8 de marzo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, confirmó la llegada de 220.000 barriles de combustible destinados al suroccidente colombiano.

La operación logística está liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y coordinada por el director de Hidrocarburos, Julián Flórez Quiroga, y busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos por falta de combustible.

Durante el fin de semana, arriban al Puerto de Tumaco dos buques estratégicos que reforzarán el inventario regional: el buque Willard, procedente de Estados Unidos, transporta 180.000 barriles, y el buque Aapus 11, proveniente de Perú, transporta 40.000 barriles. El cargamento total equivale a 7.560.000 galones de gasolina y 1.700.000 galones de diésel, destinados a cubrir la demanda de transporte público, privado y de emergencia durante la jornada electoral.

La llegada de estos hidrocarburos es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minas y Energía, Tumaco Pacific Port y la compañía Petrodecol, que garantiza un flujo constante de combustible hacia el suroccidente, incluyendo los puertos de Buenaventura y Tumaco.

“Cumplirle a la gente es nuestra prioridad. Gracias a la articulación con el Gobierno nacional, garantizamos que no habrá barreras de movilidad para que los habitantes de esta región participen masivamente en las elecciones de mañana”, señalaron fuentes de Tumaco Pacific Port.

El Gobierno nacional mantendrá un monitoreo constante en ambos puertos para asegurar que el flujo de combustible se mantenga estable durante y después de la jornada electoral, reafirmando su compromiso con la democracia y el bienestar de los habitantes del sur del país.

