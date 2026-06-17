50 municipios de Cundinamarca aumentaron hasta 15 % el recaudo de la sobretasa a la gasolina

El fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento de la sobretasa a la gasolina comienza a reflejarse en las finanzas de varios municipios de Cundinamarca. Actualmente, 50 territorios del departamento participan en un proceso de modernización que busca optimizar la gestión de este tributo mediante herramientas digitales, una estrategia que ya registra incrementos en el recaudo de entre el 10 % y el 15 %.

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La sobretasa a la gasolina corresponde a un impuesto que se genera cada vez que los ciudadanos abastecen combustible en estaciones de servicio. Su valor se actualiza anualmente según la inflación (IPC) y se destina a la financiación de entidades municipales, distritales y departamentales, especialmente para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial.

Sin embargo, históricamente, el seguimiento de este ingreso ha representado un reto para numerosas administraciones locales, especialmente en municipios pequeños e intermedios. Entre las principales dificultades se encuentran el control del volumen real de combustible comercializado y la verificación de que los recursos recaudados sean liquidados y transferidos correctamente a las entidades territoriales.

Municipios como Soacha, Cota, Tocancipá, Facatativá, La Vega, Puerto Salgar y Tenjo figuran entre los territorios que fortalecen la gestión de este ingreso clave para la inversión pública. Foto: adobe stock

Con el propósito de mejorar estos procesos, se puso en marcha una estrategia de digitalización liderada por Nexura y Multiaservi. La iniciativa incorpora una plataforma tecnológica que centraliza los procesos de declaración, liquidación, pago y trazabilidad de la sobretasa a la gasolina, al tiempo que facilita el acceso a información en tiempo real para apoyar las labores de control y seguimiento fiscal.

El proyecto inició con una prueba piloto en cinco municipios de Cundinamarca. Posteriormente, avanzó hacia una segunda etapa que contempla la vinculación de 50 territorios antes de culminar el proceso de implementación. Entre los municipios que forman parte de esta iniciativa se encuentran Soacha, Cota, Tocancipá, Facatativá, La Vega, Puerto Salgar y Tenjo.

Además de agilizar procedimientos administrativos, la herramienta permite a las autoridades locales contar con una visión más detallada sobre el comportamiento del tributo. Esto facilita la identificación de variaciones en el recaudo, fortalece la transparencia en el manejo de los recursos públicos y mejora la capacidad de supervisión sobre una de las rentas que contribuyen al desarrollo de los municipios.

La digitalización de los procesos tributarios se está convirtiendo en una herramienta vital para fortalecer la autonomía fiscal de los territorios. Foto: Raúl Palacios/ El País

El impacto de estas acciones también se refleja en las cifras. Según las estimaciones presentadas, un municipio vinculado al proyecto que recaudó 13.321 millones de pesos por concepto de sobretasa a la gasolina durante 2025 podría obtener cerca de 2.000 millones de pesos adicionales con un incremento del 15 % en el recaudo. Estos recursos suelen destinarse a obras y programas orientados a beneficiar a la comunidad.

Los resultados observados hasta ahora muestran que fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y gestión tributaria permite aumentar el recaudo sin necesidad de crear nuevos impuestos ni incrementar las tarifas existentes para los ciudadanos.