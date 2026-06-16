Los 20 municipios de Cundinamarca en riesgo por desabastecimiento de agua por el fenómeno de El Niño

En Cundinamarca, autoridades ambientales y organismos de gestión del riesgo comenzaron a reforzar medidas preventivas ante un escenario que podría afectar el suministro de agua durante los próximos meses en el marco del fenómeno de El Niño.

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El evento climático se caracteriza por el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico y por una disminución de las lluvias en varias zonas de Colombia, especialmente en las regiones Andina y Caribe. Una de sus principales consecuencias es el aumento del riesgo de incendios forestales, sequías y reducción en los niveles de ríos y embalses.

En medio de ese panorama, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificó 20 municipios con mayor riesgo de desabastecimiento de agua y posibles afectaciones por incendios forestales debido al avance del fenómeno de El Niño; estos son:

Bojacá

Bustamante

Fúquene

Girardot

Guachetá

Machetá

Manta

Mosquera

Nilo

Nocaima

Quebradanegra

Ricaurte

San Juan de Río Seco

Soacha

Tibirita

Tocaima

Vianí

Con la confirmación del inicio del fenómeno de El Niño, hay que monitorear constantemente el estado hídrico de las afluentes y embalses - imagen de referencia. Foto: león darío peláez-semana

La Corporación Autónoma Regional (CAR) explicó que algunos municipios podrían enfrentar afectaciones en acueductos rurales y reducción de caudales si las condiciones secas se intensifican durante el segundo semestre de 2026.

La Gobernación de Cundinamarca también confirmó que activó planes de preparación en al menos 42 municipios priorizados por vulnerabilidad climática. La administración departamental indicó que se realizaron mesas técnicas con alcaldías y organismos de emergencia para fortalecer acciones preventivas frente a posibles escenarios de sequía y desabastecimiento.

La situación también ocurre mientras el departamento intenta fortalecer nuevas fuentes de abastecimiento. La Gobernación de Cundinamarca adelanta inversiones superiores a los $12.000 millones para buscar nuevas fuentes de agua en 16 municipios y reducir riesgos asociados a temporadas secas.

Cundinamarca depende de múltiples sistemas hídricos y embalses para abastecer tanto al departamento como a Bogotá. Entre las principales reservas aparecen Chingaza, Sisga, Neusa y el Guavio, fundamentales para el suministro de agua potable en la región central del país, siendo los asociados a la capital los que se encuentran mejor actualmente.

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El IDEAM, junto con la NOAA, agencia climática de Estados Unidos, confirmó recientemente el inicio oficial del fenómeno de El Niño y advirtió que podría convertirse en uno de los eventos más intensos desde 1950. Los organismos meteorológicos y expertos señalan que existe riesgo de sequías en el norte de Suramérica y posibles afectaciones sobre fuentes hídricas y generación energética.

Embalse del Muña, en Sibaté, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Sibaté

Mientras avanzan las alertas preventivas, las autoridades ambientales recomendaron a los municipios reforzar campañas de ahorro de agua, vigilancia sobre fuentes hídricas y preparación ante posibles emergencias relacionadas con incendios y sequías prolongadas.