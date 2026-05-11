La Gobernación de Cundinamarca activó medidas de preparación en 42 municipios ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante 2026.

La estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a escenarios de altas temperaturas, reducción de lluvias y emergencias asociadas a la temporada seca.

Cundinamarca se prepara ante la llegada de El Niño en 2026

Ante el aumento de las probabilidades de una temporada seca prolongada, la Gobernación departamental activó una estrategia preventiva,

Son 42 municipios los que ha sido considerados altamente vulnerables a incendios forestales, sequías y desabastecimiento de agua.

La medida fue liderada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), que convocó una mesa técnica con alcaldes, delegados municipales y entidades operativas del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta territorial y acelerar la actualización de planes de contingencia frente a un escenario climático que podría afectar buena parte del centro del país.

Según informó la Gobernación de Cundinamarca, los municipios priorizados deberán avanzar en estrategias de prevención junto con organismos de socorro y empresas prestadoras de servicios públicos.

Esto se refiere especialmente en lo relacionado con la protección de fuentes hídricas y la atención de emergencias por incendios.

Aunque la Gobernación de Cundinamarca confirmó la activación de medidas preventivas en 42 municipios ante el posible fenómeno de El Niño en 2026, hasta ahora no se ha divulgado oficialmente el listado completo de las poblaciones priorizadas.

Riesgo climático y la selección de los municipios priorizados

Las autoridades departamentales señalaron que la selección se realizó con base en factores de vulnerabilidad asociados a sequías, incendios forestales y posibles problemas de abastecimiento de agua.

El director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas, explicó que la prioridad es anticiparse a los impactos que podría generar la reducción de lluvias.

La Gobernación de Cundinamarca refuerza acciones en 42 municipios ante el riesgo de sequías, incendios y escasez de agua por la posible llegada del fenómeno de El Niño en 2026. Foto: Foto: página oficial Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con la entidad, los municipios deberán revisar sus protocolos de respuesta y fortalecer la coordinación institucional antes del inicio de la temporada seca.

Reportes recientes citados por autoridades ambientales y medios nacionales indican que la probabilidad de consolidación del fenómeno climático supera el 60 % entre mayo y julio de 2026, y podría aumentar progresivamente hacia septiembre.

El fenómeno de El Niño suele provocar disminución de lluvias, aumento de temperaturas y estrés hídrico en varias regiones de Colombia.

La situación cobra mayor relevancia luego de la crisis hídrica registrada entre 2024 y 2025 en Bogotá y municipios cercanos, cuando la reducción histórica de lluvias obligó a implementar medidas de racionamiento de agua.

Expertos y autoridades ambientales han advertido que el nuevo episodio de El Niño podría poner nuevamente a prueba la capacidad de abastecimiento de la región central del país.

En ese contexto, entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) también han comenzado a reforzar acciones preventivas.

Entre las estrategias anunciadas se encuentran sistemas de recolección de agua lluvia y campañas de uso eficiente del recurso hídrico en municipios vulnerables.

Las autoridades nacionales y departamentales insisten en que, aunque el fenómeno todavía no ha sido declarado oficialmente, la evidencia científica disponible permite activar medidas anticipatorias para reducir riesgos.

El Ministerio de Ambiente y el Ideam han reiterado que la preparación temprana será clave para enfrentar posibles impactos sobre el agua, la agricultura, la energía y la salud pública.

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Por ahora, en Cundinamarca el mensaje institucional apunta a evitar improvisaciones.

La apuesta del departamento es que los municipios lleguen al segundo semestre de 2026 con planes actualizados, capacidad operativa fortalecida y acciones preventivas en marcha, en medio de un panorama climático que ya empieza a generar preocupación en varias regiones del país.