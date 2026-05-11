Economía

MinMinas pide ahorrar energía tras alerta por el fenómeno de El Niño: recomienda trabajo en casa para funcionarios

La cartera expidió la Circular 40021, en la que se refirió a varias medidas.

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Redacción Semana
11 de mayo de 2026 a las 8:14 a. m.
Se estima que en el último trimestre de 2026 llegaría el fenómeno de El Niño, el cual genera preocupación por el suministro de energía en todo el país.
Se estima que en el último trimestre de 2026 llegaría el fenómeno de El Niño, el cual genera preocupación por el suministro de energía en todo el país. Foto: esteban vega la-rotta-semana

El Ministerio de Minas y Energía elevó este 11 de abril una circular con una serie de recomendaciones en medio de la alerta por el fenómeno de El Niño, que está previsto para el último trimestre del año. La cartera detalló que es importante reforzar las medidas de uso eficiente de la energía eléctrica por parte de las entidades públicas.

En el documento, el Ministerio sugirió que cada entidad debe establecer metas cuantificables y verificables con relación al ahorro y uso eficiente de energía, así como a la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones semanales de cumplimiento.

Varios grupos de denunciantes, entre ellos un congresista, han expresado preocupación por lo que ocurre en el Ipse durante el Gobierno Petro, una entidad clave del Ministerio de Minas y Energía.
Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, el Gobierno nacional recomendó reforzar las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía en entidades públicas. Foto: Web de MinMinasa

“Se recomienda desarrollar campañas internas de concientización sobre la utilización eficiente de energía y las energías limpias; para ello, se podrá hacer uso del material de comunicaciones diseñado por el Ministerio Minas y Energía (MME) como parte de las iniciativas implementadas por la entidad y las demás estrategias que consideren pertinentes y efectivas”, precisa el documento.

Además, en las comunicaciones y en los portales web de las entidades, se recomienda incluir mensajes que promuevan el uso racional de energía y la implementación de energías limpias.

Adicional a ello, aconsejan ajustar los esquemas de trabajo desde casa para todo el personal de planta y contratistas. También aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas.

Imagen referencia del fenómeno de El Niño.
El Ministerio de Minas y Energía pidió implementar acciones como el teletrabajo, el uso de iluminación natural y bombillas de bajo consumo para ahorrar energía. Foto: Getty Images

Por su parte, piden que se instalen sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares sin presencia permanente de personal.

Por último, piden que sean instaladas bombillas o luminarias de bajo consumo y que estas se mantengan limpias.

¿Cuándo sucedería el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con el Ideam, son dos periodos en los que se dará.

  • Julio-agosto-septiembre: en un evento típico de El Niño, los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad.
  • Octubre-noviembre-diciembre: en un evento típico de El Niño, los modelos indican déficit de lluvias en parte del sur de la capital.
Paneles solares instalados en escenarios deportivos de Itagüí hacen parte del proyecto de transición energética del municipio, que busca reducir el consumo de energía convencional.
Las autoridades advirtieron que el fenómeno de El Niño podría generar déficit de lluvias en distintos periodos del año, afectando varias regiones del país. Foto: Getty Images