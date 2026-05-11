MinMinas pide ahorrar energía tras alerta por el fenómeno de El Niño: recomienda trabajo en casa para funcionarios

El Ministerio de Minas y Energía elevó este 11 de abril una circular con una serie de recomendaciones en medio de la alerta por el fenómeno de El Niño, que está previsto para el último trimestre del año. La cartera detalló que es importante reforzar las medidas de uso eficiente de la energía eléctrica por parte de las entidades públicas.

En el documento, el Ministerio sugirió que cada entidad debe establecer metas cuantificables y verificables con relación al ahorro y uso eficiente de energía, así como a la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones semanales de cumplimiento.

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, el Gobierno nacional recomendó reforzar las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía en entidades públicas. Foto: Web de MinMinasa

“Se recomienda desarrollar campañas internas de concientización sobre la utilización eficiente de energía y las energías limpias; para ello, se podrá hacer uso del material de comunicaciones diseñado por el Ministerio Minas y Energía (MME) como parte de las iniciativas implementadas por la entidad y las demás estrategias que consideren pertinentes y efectivas”, precisa el documento.

Además, en las comunicaciones y en los portales web de las entidades, se recomienda incluir mensajes que promuevan el uso racional de energía y la implementación de energías limpias.

Adicional a ello, aconsejan ajustar los esquemas de trabajo desde casa para todo el personal de planta y contratistas. También aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas.

El Ministerio de Minas y Energía pidió implementar acciones como el teletrabajo, el uso de iluminación natural y bombillas de bajo consumo para ahorrar energía. Foto: Getty Images

Por su parte, piden que se instalen sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares sin presencia permanente de personal.

Por último, piden que sean instaladas bombillas o luminarias de bajo consumo y que estas se mantengan limpias.

¿Cuándo sucedería el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con el Ideam, son dos periodos en los que se dará.

Julio-agosto-septiembre: en un evento típico de El Niño, los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad.

en un evento típico de El Niño, los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad. Octubre-noviembre-diciembre: en un evento típico de El Niño, los modelos indican déficit de lluvias en parte del sur de la capital.