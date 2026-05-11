Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 11 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional (exportaciones de petróleo/café e importaciones), determina el costo de vida a través de la inflación importada y sirve como referencia para la deuda externa y la inversión extranjera, afectando directamente el precio de bienes importados.

Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera importante en la cotización del mercado spot. Por ello, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han aventurado a adquirir divisas, para tener una eventual rentabilidad cuando esta fluctúe al alza.

Cada subida del dólar genera preocupación entre empresarios, importadores y consumidores, que sienten de inmediato los efectos en sus bolsillos. Foto: stock.adobe.

Las casas de cambio son instituciones financieras, a menudo sociedades anónimas, autorizadas para comprar y vender divisas y realizar transferencias internacionales. . Sirven como intermediarios seguros para turistas y negocios, facilitando el cambio de dinero, generalmente reguladas por organismos bancarios nacionales para operar legalmente.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 11 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,585.00 y de venta de $3,696.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,639 3,709 70 Cali 3,550 3,685 135 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,715 55 Medellín 3,542 3,685 143 Pereira 3,600 3,690 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar se ha convertido en uno de los principales termómetros económicos para Colombia y los mercados internacionales. Foto: getty images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Domingo 10 de mayo de 2026 3585 3696.6 3747.1 Sábado 9 de mayo de 2026 3585.4 3697 3747.1 Viernes 8 de mayo de 2026 3584.4 3698.6 3729.27 Jueves 7 de mayo de 2026 3570.8 3681 3706.44 Miércoles 6 de mayo de 2026 3563.8 3675.4 3723.33 Martes 5 de mayo de 2026 3566 3676.4 3707.58 Lunes 4 de mayo de 2026 3563.6 3673.2 3637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,660 3,710 50 Cambios Kapital 3,640 3,680 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,685 45 Latin Cambios 3,630 3,700 70 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,635 3,675 40

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La volatilidad del dólar mantiene en alerta a los inversionistas y también a millones de colombianos que dependen de productos importados. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.