Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 11 de mayo

Esta es la variación en el mercado cambiario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de mayo de 2026 a las 7:35 a. m.
El dólar sigue marcando el pulso de la economía colombiana: cualquier movimiento en su precio termina impactando desde los viajes hasta el costo de los alimentos.
El dólar sigue marcando el pulso de la economía colombiana: cualquier movimiento en su precio termina impactando desde los viajes hasta el costo de los alimentos. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional (exportaciones de petróleo/café e importaciones), determina el costo de vida a través de la inflación importada y sirve como referencia para la deuda externa y la inversión extranjera, afectando directamente el precio de bienes importados.

Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera importante en la cotización del mercado spot. Por ello, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han aventurado a adquirir divisas, para tener una eventual rentabilidad cuando esta fluctúe al alza.

Inflación
Cada subida del dólar genera preocupación entre empresarios, importadores y consumidores, que sienten de inmediato los efectos en sus bolsillos. Foto: stock.adobe.

Las casas de cambio son instituciones financieras, a menudo sociedades anónimas, autorizadas para comprar y vender divisas y realizar transferencias internacionales. . Sirven como intermediarios seguros para turistas y negocios, facilitando el cambio de dinero, generalmente reguladas por organismos bancarios nacionales para operar legalmente.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 11 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,585.00 y de venta de $3,696.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Esta es la factura que va a pasar a la inflación el conflicto en Oriente Medio. Golpe a los bolsillos

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6393,70970
Cali3,5503,685135
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6603,71555
Medellín3,5423,685143
Pereira3,6003,69090

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento del dólar se ha convertido en uno de los principales termómetros económicos para Colombia y los mercados internacionales.
El comportamiento del dólar se ha convertido en uno de los principales termómetros económicos para Colombia y los mercados internacionales. Foto: getty images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Domingo 10 de mayo de 202635853696.63747.1
Sábado 9 de mayo de 20263585.436973747.1
Viernes 8 de mayo de 20263584.43698.63729.27
Jueves 7 de mayo de 20263570.836813706.44
Miércoles 6 de mayo de 20263563.83675.43723.33
Martes 5 de mayo de 202635663676.43707.58
Lunes 4 de mayo de 20263563.63673.23637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Inflación de Colombia en abril fue de 5,68 %. ¿Está pasando factura el alza en el salario mínimo?
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6603,71050
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,68545
Latin Cambios3,6303,70070
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,6353,67540

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La volatilidad del dólar mantiene en alerta a los inversionistas y también a millones de colombianos que dependen de productos importados. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.