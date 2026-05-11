Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 11 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional (exportaciones de petróleo/café e importaciones), determina el costo de vida a través de la inflación importada y sirve como referencia para la deuda externa y la inversión extranjera, afectando directamente el precio de bienes importados.
Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera importante en la cotización del mercado spot. Por ello, muchos inversionistas, ahorradores y viajeros se han aventurado a adquirir divisas, para tener una eventual rentabilidad cuando esta fluctúe al alza.
Las casas de cambio son instituciones financieras, a menudo sociedades anónimas, autorizadas para comprar y vender divisas y realizar transferencias internacionales. . Sirven como intermediarios seguros para turistas y negocios, facilitando el cambio de dinero, generalmente reguladas por organismos bancarios nacionales para operar legalmente.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este lunes
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 11 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,585.00 y de venta de $3,696.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,639
|3,709
|70
|Cali
|3,550
|3,685
|135
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,660
|3,715
|55
|Medellín
|3,542
|3,685
|143
|Pereira
|3,600
|3,690
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Domingo 10 de mayo de 2026
|3585
|3696.6
|3747.1
|Sábado 9 de mayo de 2026
|3585.4
|3697
|3747.1
|Viernes 8 de mayo de 2026
|3584.4
|3698.6
|3729.27
|Jueves 7 de mayo de 2026
|3570.8
|3681
|3706.44
|Miércoles 6 de mayo de 2026
|3563.8
|3675.4
|3723.33
|Martes 5 de mayo de 2026
|3566
|3676.4
|3707.58
|Lunes 4 de mayo de 2026
|3563.6
|3673.2
|3637.51
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,660
|3,710
|50
|Cambios Kapital
|3,640
|3,680
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,640
|3,685
|45
|Latin Cambios
|3,630
|3,700
|70
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,635
|3,675
|40
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.