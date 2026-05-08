Dólar cerró más caro este viernes en Colombia: precio oficial del 8 de mayo

El dólar terminó la jornada de este viernes con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 8 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.736, lo que significó un incremento de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.729.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $9, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.727.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.774, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.716. El promedio cotizado se encuentra en $3.747.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,293 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,077.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20 % llegando a las 97,745 unidades.

Esto es lo que debe saber sobre el dólar hoy. Foto: stock.adobe.

Creación de puestos de trabajo en EE. UU. aumenta más de lo esperado en abril

La creación de puestos de trabajo aumentó más de lo previsto en Estados Unidos en abril, con una tasa de desempleo estable, según datos del gobierno este viernes que reflejan una consolidación de los recientes avances en el mercado laboral.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción durante el último año, lo que despertó preocupación sobre la salud de la mayor economía del mundo.

En abril, el número de puestos de empleo no agrícolas aumentó en 115.000, con una tasa de desempleo de 4,3% sin cambios respecto de marzo, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

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Los sectores con más crecimiento fueron los de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista.

Los datos del viernes superaron las expectativas de los analistas, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 55.000 puestos de trabajo.

La cifra probablemente tranquilice a los responsables de la Reserva Federal de que pueden mantener las tasas de interés sin cambios por ahora, ya que el encarecimiento de la energía debido a la guerra con Irán aviva los temores de inflación.

Creación de puestos de trabajo en EEUU aumenta más de lo esperado en abril Foto: Adobe Stock

El sector de la salud ha sido un motor constante, a medida que la población de Estados Unidos envejece y más personas se jubilan, y ha impulsado la creación de empleo en los últimos meses.

En abril, el sector sumó 37.000 empleos, en línea con su ganancia media mensual de 32.000 durante el último año, según el gobierno.

Los aumentos se concentraron principalmente en los centros de enfermería y las residencias asistidas.

El transporte y el almacenamiento aumentaron en abril, impulsados sobre todo por un incremento en el empleo de mensajeros y repartidores, pero aun así el sector sigue 105.000 puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025.