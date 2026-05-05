Dólar amaneció al alza este 5 de mayo: así se mueve la moneda en el mercado

El dólar inició la cotización de este 5 de abril en un precio de $3.710, lo que significó una baja de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.707.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.737. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.707. El precio promedio es de $3.717.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 138,78 millones, registrando además un volumen promedio de 468,86 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 %, llegando a las 98,272 unidades.

La moneda estadounidense está a la baja. Foto: El País

Ecuador rebaja a un 75 % el impuesto a las importaciones colombianas

Ecuador redujo de 100 % a un 75 % el arancel a las importaciones colombianas para buscar “mecanismos de cooperación” y desescalar las deterioradas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, informó el lunes la Presidencia.

La pugna por reproches mutuos entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su par colombiano Gustavo Petro se extiende desde hace meses y afecta al comercio, el transporte de crudo y la cooperación energética.

La tasa, que en principio era de un 30 %, en febrero aumentó a 100 % en abril, al tiempo que creció la tensión diplomática entre mandatarios en orillas políticas opuestas.

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La reducción en el arancel regirá desde el 1 de junio y “ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad”, señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado en X.

Noboa sostiene que la falta de control de Colombia sobre su lado de la frontera le obliga a destinar unos 400 millones de dólares adicionales en seguridad.

“Buscaremos nuevamente hablar con ellos (el gobierno ecuatoriano) para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos”, dijo a medios la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

Ecuador rebaja a 75% el impuesto a las importaciones colombianas Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (AFP) Y (Presidencia de Colombia)

En la zona fronteriza, de unos 600 kilómetros, operan mafias dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Cámaras de la producción, gremios de comerciantes y transportistas critican la “tasa de seguridad”, como la llama Noboa, por considerar que alienta el contrabando y afecta a la economía local.