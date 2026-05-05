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Dólar en Colombia este 5 de mayo: precio en casas de cambio

Así se está moviendo la moneda americana en este mercado.

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Redacción Semana
5 de mayo de 2026 a las 7:16 a. m.
El dólar sigue siendo un termómetro clave de la economía y refleja las tensiones del contexto global.
El dólar sigue siendo un termómetro clave de la economía y refleja las tensiones del contexto global. Foto: El País

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones, especialmente petróleo, y deuda externa. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación, el costo de vida de los consumidores y la rentabilidad de sectores clave.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante. La moneda se ha impulsado al alza, por lo que muchos inversionistas, viajeros y ahorradores se han motivado a comprar o vender monedas. La divisa ha llegado a mínimos de $3.530 y ha fluctuado al alza alcanzando máximos de $3.730.

Economia
La cotización del dólar impacta directamente el costo de vida, las importaciones y la inflación. Foto: Adobe Stock

Quienes buscan adquirir divisas, acuden a casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden divisas extranjeras y, a veces, cheques de viajero. Actúan como intermediarios entre el mercado cambiario y las personas, facilitando el cambio de dinero para viajes o transacciones comerciales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 5 de mayo

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este martes 5 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.563,60 y de venta de $3.673,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6243,69470
Cali3,5253,655130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6203,66040
Medellín3,5143,655141
Pereira3,6003,68080

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La volatilidad del dólar mantiene en alerta a los mercados y a los analistas económicos. Foto: El País
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 4 de mayo de 20263563.63673.23637.51
domingo 3 de mayo de 2026355136613637.51
sábado 2 de mayo de 20263551.83661.43637.51
viernes 1 de mayo de 20263553.83662.63637.51
jueves 30 de abril de 202635563665.63621.86
miércoles 29 de abril de 20263553.236603633.76
martes 28 de abril de 20263557.23666.43593.17

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6303,68050
Cambios Kapital3,6203,67050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,66040
Latin Cambios3,6003,67070
Miss Money Cambios3,6103,68070
Money Cambios WC3,6203,66040
Punto Dollar3,6003,730130

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El comportamiento del dólar incide en decisiones de inversión, comercio y consumo en el país.
El comportamiento del dólar incide en decisiones de inversión, comercio y consumo en el país. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.