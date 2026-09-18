Impuestos

Gobierno expide decreto con 15 medidas tributarias para personas y empresas tras el terremoto. Vea los detalles

Se trata del Decreto 1419 del 17 de septiembre. Contiene alivios tributarios por donaciones, reducción de sanciones, entre otras medidas.

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Redacción Economía
18 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m.
Dian
Dian Foto: Aymer Andrés Álvarez

Todo un paquete tributario, con 15 medidas, incluida la vigencia, tiene el Decreto 1419 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, a la luz del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

El documento, con 17 páginas que exponen minuciosamente las consideraciones por las cuales fueron tomadas las medidas, incluye temas tributarios, aduaneros y cambiarios, dirigidos tanto a empresas como a personas naturales.

Entre los alivios están la reducción de sanciones e intereses y facilidades para el pago de obligaciones con la Dian. He aquí algunas de las decisiones expuestas en el decreto.

El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Decenas de casas, iglesias y centros médicos quedaron destruidos.
El Chocó, epicentro del terremoto del 10 de agosto. Foto: AFP

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