Gobierno expide decreto con 15 medidas tributarias para personas y empresas tras el terremoto. Vea los detalles

Todo un paquete tributario, con 15 medidas, incluida la vigencia, tiene el Decreto 1419 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, a la luz del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

El documento, con 17 páginas que exponen minuciosamente las consideraciones por las cuales fueron tomadas las medidas, incluye temas tributarios, aduaneros y cambiarios, dirigidos tanto a empresas como a personas naturales.

Entre los alivios están la reducción de sanciones e intereses y facilidades para el pago de obligaciones con la Dian. He aquí algunas de las decisiones expuestas en el decreto.

El Chocó, epicentro del terremoto del 10 de agosto. Foto: AFP

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