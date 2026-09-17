El sector fintech hace un llamado urgente al Gobierno De La Espriella: piden 4 medidas y buscan cambios en Bre-B

Tras la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, son varios los sectores que se han pronunciado para solicitar medidas urgentes para su recuperación o estabilización dentro de la economía.
En el marco del Latam Fintech Market, Colombia Fintech hizo un llamado, en voz de su presidente, Gabriel Santos, a buscar la consolidación de una política pública que impulse el desarrollo del sector y traduzca la innovación en acciones concretas.
Santos aseguró que el país no puede seguir debatiendo la tecnología en abstracto, sino que debe aprovechar activamente el potencial de la innovación financiera para impulsar el crecimiento económico y el bienestar financiero de los colombianos.
Fueron cuatro medidas en concreto las que pidió la asociación. La primera enfocada en fortalecer el sistema Bre-B levantando topes y habilitando el recaudo estatal para canalizar por allí los pagos del Gobierno nacional a personas y empresas, sumado al desmonte gradual del 4x1.000.
De otro lado, buscan revisar la estructura y funcionamiento del Open Finance, para establecer un cronograma realizable y un diseño técnico efectivo para el flujo de datos bajo el decreto existente. “Este primer paso es fundamental porque el open finance es el precursor del open data”, comentó Santos.
En tercer lugar, precisan que es clave revisar la metodología de cálculo de la tasa de interés bancario corriente para segmentar adecuadamente su cálculo por producto y perfil de riesgo, sustituyendo el promedio actual.
Finalmente, solicitan medidas en materia de criptomonedas. En concreto, buscan que se dé un marco legal a un mercado con alta adopción local. “Seis millones de colombianos ya usan cripto y más de la mitad de esos fondos van a stablecoins, lo que demuestra un uso real que además ya está pagando impuestos”, concluyó el dirigente gremial.
“El ecosistema fintech ha demostrado ser un movilizador de progreso y oportunidades para millones de personas en el país. Por eso, en el marco de la Patria Milagro, desde Colombia Fintech instamos a quien gobierna a tomar acción con un estándar de grandeza superior que guíe el actuar de sus ciudadanos. El país no está corto de diagnósticos; está corto de decisiones que alguien esté dispuesto a firmar para convertirnos en un referente de innovación financiera en la región y el mundo”, detalló Santos.