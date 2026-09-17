Dólar cierra al alza la jornada del 17 de septiembre; este es el precio de la divisa

El dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del jueves 17 de septiembre con un precio de $3.162, luego de presentar fluctuaciones relevantes durante las negociaciones del día.

Los cambios en la cotización de la divisa tienen repercusiones para consumidores y empresas que realizan compras en el exterior, hacen transferencias internacionales o adquieren bienes y servicios cuyos precios dependen del valor del dólar.

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Al término de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda extranjera registró un incremento de $34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para esa fecha, la cual quedó ubicada en $3.128.

Gráfico precio del dolar

El mercado inició la sesión con una cotización de $3.130 por dólar. Durante el transcurso del día, la divisa presentó variaciones constantes, alcanzando un máximo de $3.173 y llegando posteriormente a un mínimo de $3.119. El valor promedio de negociación se ubicó cerca de los $3.152.

En cuanto al volumen de operaciones, la jornada registró transacciones por 1,404 millones de dólares, con un promedio negociado de 587,7 millones de dólares.

El comportamiento del dólar colombiano estuvo relacionado también con la dinámica de los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, ubicándose en 98,940 puntos.

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Economía internacional

La inflación en los 21 países de la eurozona se situó en 3,2% en agosto, una décima por debajo de lo estimado inicialmente, afirmó la agencia de estadística europea Eurostat este jueves.

La cifra aumenta respecto al 2,9% registrado en julio y se sitúa claramente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

Esta institución monetaria subió los tipos de interés la semana pasada por segunda vez este año para intentar contener esta inflación impulsada por la guerra en Oriente Medio.

*Con información de AFP.