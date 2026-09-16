MinHacienda hizo el primer giro para pagar deudas al sector eléctrico y así reducir riesgo de apagón financiero

De 1,5 billones de pesos que anunció el Gobierno nacional, para atender las necesidades financieras del sector eléctrico y buscar así que las generadoras tengan la liquidez que les permita entrar a ponerle el pecho a la demanda y abastecimiento suficiente para enfrentar el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Hacienda confirmó que realizó el primer giro.

Según la cartera que dirige Miguel Gómez Martínez, pese a los apuros con recursos, en medio de una crisis fiscal, hicieron un giro de $300.000 millones, con los cuales buscan proteger la continuidad del servicio de energía.

“Los recursos llegarán a aliviar las presiones de liquidez en la cadena de pagos del sector eléctrico y proteger la continuidad del servicio”, señaló el Ministerio a través de un comunicado.

El giro se hizo de forma directa al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que a través de ese canal se irriguen de manera inmediata al sector eléctrico.

“Los recursos, girados mediante la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026″, afirmaron desde la cartera de las finanzas públicas.

La expectativa del Ministerio es que el Fondo Empresarial tenga capacidad financiera para atender las presiones de la cadena de pagos del sector eléctrico y reducir el riesgo de afectaciones en la prestación del servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño, es decir, lo que se ha llamado un “apagón financiero” por falta de pago.

Miguel Gómez Martínez Ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: Guillermo Torres / Semana

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