700.000 contratistas a cargo del Estado podrían quedar en el aire a 31 de diciembre, dice Ministra de Trabajo Natalia López

Aunque el Ministerio de Trabajo, según la representante de la cartera, Natalia López Fuentes, tendrá que enfrentar múltiples desafíos, uno en el que ha insistido mucho la funcionaria es en lo que llama “desmedido número de contratistas”, asunto que, según dijo en una citación en la Comisión Séptima de Senado, le causa preocupación.

La jornada era para hablar del presupuesto 2027, teniendo en cuenta que, para esta etapa del trámite del proyecto de ley sobre la carta financiera para el próximo año, las distintas entidades empiezan a exponer sus desequilibrios, en otras palabras, ponen el sombrero para pedir más recursos.

En el caso de la cartera de Trabajo, la ministra señaló que tiene una asignación de 66,9 billones de pesos, casi todos son para pensiones, mientras que enfrenta un déficit de 5 billones de pesos, y eso que no contaba con la entrada en vigencia de la reforma pensional, que deberá arrancar a partir del próximo año y demandará mayores recursos para garantizar las mesadas de Colpensiones.

“En el Ministerio de Trabajo hay contratistas que reciben sueldo y ni siquiera están en el país”: ministra Natalia López

Ante un panorama deficitario en términos de recursos, López se refirió a los contratos de prestación de servicio, que serían 700.000 y que, por ser una carga financiera para el Estado, en un momento complejo, de crisis fiscal, escasez y aumento de necesidades, estarían esperando que concluya su vigencia, por lo tanto, “el 31 de diciembre podrían quedar sin contratos”.

Debate en Comisión VII de Senado, con la ministra de Trabajo Natalia López Foto: Congreso de la República / Cortesía

Al decir de la ministra, solo la cartera de Trabajo tiene 1.000 contratistas, y le resultaría imposible cumplir con la misión encomendada, de adelantar programas de generación de empleo, si tiene el 98 % del presupuesto comprometido por las OPS.

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