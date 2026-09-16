Juan Guillermo Cuadrado contó qué le dijo Radamel Falcao García por su llegada a Millonarios. Fue por llamada, y el panita dio detalles de la conversación que tuvieron.

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“Hablé con él (Falcao), me felicitó y me dijo: ‘oye, Juansito, ¿cómo vas a ir en estos momentos ya que yo no estoy?’”, arrancó contando Cuadrado en su rueda de prensa de presentación como jugador de Millonarios.

Y siguió: “Yo le dije (a Falcao): ‘panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien. Acá con la ayuda de Dios, si lo quiere, lo esperamos’. Vamos a ver... yo se la tiré (risas)”.

Juan Guillermo Cuadrado ilusionó a los hinchas de Millonarios con el posible regreso de Falcao: “Acá lo esperamos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/oSqOIhEDgK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

¿Falcao y Cuadrado juntos en Millonarios? Parece una posibilidad que toma fuerza en el cuadro embajador, aunque no es nada oficial. Sin embargo, con las declaraciones recientes, queda el rumor en el ambiente.

Y es que no se trata de información de la prensa o especulaciones. Hace un par de días, el propio director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, mencionó la posibilidad de un egreso de Falcao al cuadro embajador.

“Pasa que ya está el cupo de 25 jugadores inscritos (para 2026-ll). Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”, afirmó Michaloutsos en diálogo con El Vbar Caracol.

Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, referentes recientes de la Selección Colombia. Foto: AFP

La última etapa de Falcao en Millonarios, que el propio equipo embajador nombró como The Last Dance (el último baile) fue en el primer semestre de 2026. Luego, el tigre salió del equipo y, a día de hoy, es un misterio si va a seguir jugando o si va a anunciar su retiro oficial.

Lo que sí queda en el radar de los hinchas de Millonarios es si Falcao y Juan Guillermo Cuadrado pueden llegar a jugar juntos. Solo hasta principios de 2027 se conocerá si es posible.

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“El doctor Serpa me abrió las puertas como si fuera una familia. Es muy importante cuando te demuestran ese afecto y quieren contar contigo, así que decidimos dar un paso para venir a Colombia. Estoy feliz de llegar a la capital y vestirme de azul siendo un embajador más”, dijo Cuadrado en rueda de prensa.

Sobre por qué no llegó al Deportivo Independiente Medellín, donde jugó y es muy querido por la hinchada, afirmó: “Yo hable con ellos y me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer y que iba a ser difícil. Nunca hubo una propuesta”.

Juan Guillermo Cuadrado expuso sus razones para elegir Millonarios y no Medellín en su regreso al FPC. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TiB8TgkmyR — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Y cerró con: “En Millonarios me hablaron de la importancia de este club y creo que tienen mucho poder de convencimiento. Me hablaron de una manera bonita y pasaron 3 días para tomar la decisión”.