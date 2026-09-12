En Millonarios, se pronuncian sobre Falcao y los hinchas se ilusionan: sería top en el FPC

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios produjo una pregunta en la hinchada albiazul: ¿y si se junta con Falcao? Cabe recordar que el Tigre acabó su vínculo con el Embajador a mediados de este 2026.

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Pues las horas pasaron y desde Millonarios se pronunciaron oficialmente sobre un hipotético regreso de Radamel Falcao. Concretamente, fue el director deportivo del elenco embajador, Ariel Michaloutsos, quien mencionó al Tigre de Santa Marta.

Michaloutsos fue claro: Falcao no será inscrito para este cierre del 2026, pues los cupos (25) quedaron cubiertos. Sin embargo, no cerró la posibilidad de que Radamel pueda tener un nuevo capítulo en 2027.

¿Falcao para Millonarios en 2027?

En diálogo con El Vbar Caracol, Michaloutsos dijo: “Y pasa que ya está el cupo de 25 jugadores inscritos. Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”.

Información de la prensa apunta a que Juan Guillermo Cuadrado firmó su contrato con Millonarios hasta mediados de 2027. Es decir que, si Falcao decidiera jugar con el Embajador desde el próximo mes de enero, el Tigre y Cuadrado volverían a compartir equipo.

🐯Ⓜ️En Conversación con #ElVbar de #ASColombia, Ariel Michaloutsos, Director Deportivo de Millonarios, se refirió a la posibilidad de inscribir a Radamel Falcao tras la llegada de Cuadrado. pic.twitter.com/KLoUQ7g0tZ — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 12, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios hinchas de Millonarios, en redes sociales, mencionan la posibilidad de que Falcao regrese al cuadro embajador. Sin títulos, pero dejando una huella imborrable, lo de Radamel en Bogotá fue algo histórico.

Siendo pleno mes de septiembre de 2026, no hay confirmación oficial de Falcao sobre algún equipo donde vaya a jugar el resto del año, o de cara a 2027. Se ha rumoreado sobre un posible retiro, pero eso no está nada corroborado y el máximo goleador de la Selección Colombia tampoco lo ha hecho oficial.

La última vez que Falcao fue oficializado en Millonarios se hizo con el famoso the last dance, que en español traduce “el último baile”. Daban a entender que era la finalización de intentos entre las partes.

Los próximos meses serán clave para conocer si la vuelta de Falcao a Millonarios es algo viable en 2027.

Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, referentes recientes de la Selección Colombia. Foto: AFP

Más sobre la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios

Michaloutsos, en diálogo con el mismo medio referenciado, contó: “Fue una gestión 100 % institucional. El nombre surgió entre la dirección deportiva, el cuerpo técnico y la institución. Fue la institución la que llevó a cabo la gestión. Después, la camiseta de Millonarios llama mucho la gestión”.

Y añadió: “El lunes llega Juan Guillermo; al llegar, van a iniciar los exámenes. Lo antes posible que él pueda estar, mucho mejor”.