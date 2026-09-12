Vincent Kompany aboga públicamente por Luis Díaz: férrea defensa por su situación en Bayern Múnich

No son días fáciles para Luis Díaz en Bayern Múnich. El arranque de esta temporada 2026-2027 ha hecho que la prensa alemana le critique su falta de efectividad, ante los notorios fallos que ha tenido frente a la portería contraria.

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Luis Díaz es la comidilla de la prensa alemana: la ácida crítica que retumba en Bayern Múnich

Van pocos partidos, pero los suficientes para que Lucho esté en el ojo del huracán. Aunque tuvo una excelente pretemporada, Díaz no se ha podido consolidar como determinante de cara al gol en Bayern Múnich.

El titular de la prensa alemana sobre el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: www.fussballeuropa.com

Pero lejos de abandonarlo, el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, abogó públicamente por Luis Díaz. Lo lleno de confianza con sus palabras, en rueda de prensa, y le dio un voto de confianza al colombiano para lo que viene.

Vincent Kompany aboga por Luis Díaz ante la prensa

“Solo falta el remate final. Su energía está ahí y es constantemente peligroso. Hay que llegar primero a esas oportunidades. Hacer una y otra vez esos recorridos profundos. Ahora a veces llega a esas situaciones en las que al final también falta un poco de suerte”, dijo Vincent Kompany, en rueda de prensa previa al partido del Bayern contra SV Elversberg.

Y añadió: “El disparo se desvía o un jugador rival lo introduce en la portería. Pero lo importante es que recibe esas ocasiones y debe mantener la calma, entonces volverá el éxito frente al arco”.

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„Es fehlt nur der Abschluss. Seine Energie ist da und er ist immer wieder gefährlich. Man muss zu diesen Chancen auch erst einmal kommen. Immer wieder diese Tiefenläufe machen. Jetzt kommt er manchmal in diese Situationen, wo am… pic.twitter.com/96HGUlFPkG — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2026

La oportunidad está a flor de piel para Luis Díaz. Este domingo, 13 de septiembre, el guajiro jugará con Bayern Múnich por la tercera fecha de la Bundesliga alemana. Será de visitante, contra SV Elversberg.

Un gol sería de vital importancia para el guajiro. Además, él y sus compañeros del Bayern están obligados a obtener los tres puntos, pues ni ganando alcanzarán la cima en la tabla de posiciones de la Bundesliga.

“Cada partido lo tomamos en serio. Me alegra que juguemos contra el Elversberg y que podamos enfrentarnos a este equipo. Cada temporada trae nuevos desafíos. Para el FC Bayern es la primera vez. Siempre me alegra obtener nueva información sobre un rival, entrenador y club”, dijo Kompany.

Tabla de posiciones en Bundesliga

Producto de un triunfo y un empate, Bayer Múnich asoma quinto en la tabla de posiciones de Bundesliga con 4 puntos.

Tabla de Clasificación Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Friburgo 3 3 0 0 10 1 9 9 2 Dortmund 3 3 0 0 8 2 6 9 3 Augsburgo 3 2 1 0 9 3 6 7 4 SV Elversberg 2 2 0 0 7 5 2 6 5 Bayern 2 1 1 0 5 1 4 4 6 Leverkusen 3 1 1 1 8 5 3 4 7 Mainz 05 3 1 1 1 6 3 3 4 8 Frankfurt 3 1 1 1 7 8 -1 4 9 Werder Bremen 3 1 1 1 5 6 -1 4 10 Schalke 04 3 1 1 1 3 4 -1 4 11 Colonia 3 1 1 1 5 7 -2 4 12 RB Leipzig 2 1 0 1 4 3 1 3 13 Hoffenheim 3 1 0 2 6 7 -1 3 14 Stuttgart 3 1 0 2 6 8 -2 3 15 Paderborn 3 0 1 2 0 4 -4 1 16 FC Union Berlin 3 0 1 2 4 10 -6 1 17 Hamburg 2 0 0 2 0 7 -7 0 18 Mönchengladbach 3 0 0 3 3 12 -9 0

Los líderes son Friburgo y Borussia Dortmund con nueve puntos en tres partidos, aunque Friburgo tiene mejor diferencia de gol. Así Bayern Múnich le gane a Elversberg, no le alcanzará para ser líder de la Bundesliga. Al menos no de manera automática.