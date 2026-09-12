Novia de Epa Colombia rompió el silencio tras conocerse imágenes de la empresaria esposada y encadenada

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a estar en el centro de la conversación luego de que se difundieran videos en los que aparece bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), durante un traslado hacia los juzgados de Ibagué.

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En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, la empresaria de queratinas aparece con esposas en sus manos y elementos de seguridad en sus pies, mientras es trasladada por funcionarios del INPEC. La escena generó diferentes reacciones entre los usuarios, pues algunos cuestionaron las medidas utilizadas durante el procedimiento y consideraron que podían resultar excesivas.

En medio de los comentarios y la preocupación de quienes siguen de cerca la situación de la empresaria, Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, se pronunció a través de sus redes sociales y compartió una reflexión sobre el difícil momento que atraviesan.

Epa Colombia fue trasladada con esposas y cadenas a su audiencia en Ibagué Foto: Montaje SEMANA | X: @colombiaoscura - ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Hay momentos en la vida en los que el dolor nos enseña quiénes somos, pero también nos revela el corazón de quienes nos rodean”, escribió la joven.

Su mensaje continuó con una referencia directa al momento que vive junto a la empresaria. Según manifestó, aunque se trata de una situación compleja, ambas han decidido mantenerse firmes y afrontar lo que viene.

“Hoy atravesamos una situación que no ha sido fácil, pero aun en medio de la incertidumbre elegimos permanecer unidos, seguir trabajando con fortaleza y, sobre todo, confiar en Dios y esperar su voluntad”, expresó.

Karol Samantha también aseguró que mantienen la esperanza pese a las circunstancias y que confían tanto en la justicia como en sus creencias religiosas.

“Seguimos adelante, con la esperanza intacta, porque sabemos que Dios conoce cada lágrima, cada esfuerzo y cada batalla que hemos librado en silencio”, agregó.

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Finalmente, la pareja de Epa Colombia agradeció a las personas que se han acercado para brindarles apoyo y pidió empatía frente a la situación que enfrenta la empresaria.

“Agradecemos de corazón a quienes han sabido acercarse desde la empatía, el respeto y la humanidad”, manifestó.