Violeta Bergonzi, reconocida presentadora colombiana y ganadora de MasterChef Celebrity 2025, confirmó su llegada a la radio en uno de los programas más escuchados en el género del entretenimiento.

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La comunicadora social comenzará las mañanas junto a los colombianos, pues hará parte de El Mañanero, espacio que se emite de 6:00 a. m. a 9:30 a. m., donde abordará las principales tendencias, noticias y polémicas del momento con su particular estilo y sin filtros.

En entrevista con SEMANA, Violeta compartió detalles de su nueva función en una de las secciones más importantes de la radio desde hace varios años:

“Este espacio es precisamente para invitarlos a que me acompañen a partir del 14 de septiembre a las seis de la mañana en El Mañanero de La Mega, donde llego para poder hacer parte de la mesa de trabajo, traerles muy buenas noticias, entretenimiento, picante, musiquita, para empezar el día con muy buena energía”, dijo.

Violeta Bergonzi es la nueva presentadora de 'El Mañanero' de La Mega. Foto: RCN Radio

Agregó: “Para mí es muy emocionante poder estar ahora detrás de los micrófonos, haciendo parte de la programación de RCN Radio. Obviamente, yo he escuchado La Mega desde que estoy en el colegio, tengo 38 años, hagan cuentas. Es muy familiar para mí el formato como oyente”.

¿Cuál es el reto más grande para Violeta Bergonzi en La Mega?

La presentadora también habló de lo que podría ser uno de los aspectos más complicados de este nuevo proyecto, ya que, aunque cuenta con varios años de experiencia en los medios de comunicación, su trayectoria se ha desarrollado principalmente en la industria de la televisión.

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“El reto es hacer parte de la radio. No me da miedo hacer parte de un programa de entretenimiento, pero al ser de radio, sí es algo que me cuestiono y que sé que va a ser todo un proceso de adaptación, que estoy dispuesta a caminar. Obviamente, da sustico hacer parte de un formato y de un medio de comunicación del que antes nunca había explorado”, confesó.

Por otro lado, habló de la viralidad que está teniendo El Mañanero en plataformas digitales y las oportunidades de crecimiento que ve en el mundo digital.

“Me parece maravilloso. Es la oportunidad para llegar a mucha más gente, no solo oyentes, sino también los seguidores, la gente que se conecta a través de TikTok, de YouTube, porque vamos a estar en vivo, entonces vamos a generar esa interacción. Vamos a poder participar de una forma más prolongada. No es como antes, que había un horario establecido, así le podemos dar continuidad a través de las redes sociales”, culminó.