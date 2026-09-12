Campeón del Mundo lanzó dardo contra colombiano incluido en lista del Balón de Oro: “Una broma”

Ya salió la lista de los nominados al Balón de Oro y hay una gran sorpresa: el colombiano Julián Quiñones, quien se nacionalizó mexicano y juega para esa selección, es una de las opciones a quedarse con el preciado galardón.

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El nacido en Magüí Payán, en el departamento de Nariño, acompaña a Luis Díaz como los dos colombianos que aparecen en esta edición. El delantero es una de las estrellas Al-Qadisiya de Arabia Saudita y destacó con su escuadra en el Mundial 2026.

Sin embargo, su inclusión no deja de ser llamativa, ya que está por encima de otros grandes futbolistas que no están, como por ejemplo Cristiano Ronaldo y el argentino Julián Álvarez.

Esto no pasó desapercibido para Samuel Umtiti, exjugador del Barcelona y campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018. El excentral se mostró en contra de la nominación del colombo-mexicano.

Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano. Foto: Tomada del Instagram @julianquinones33

“Incluyen a Julián Quiñones, ¿qué hizo en el Mundial? ¿Cuatro goles para México y eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma”, dijo en diálogo con la cadena RMC.

El exdeportista fue muy claro en su posición: cree que hoy en día los premios que entrega France Football, que es el encargado del Balón de Oro, carecen de cualquier credibilidad posible.

Si bien sostuvo que para cualquier jugador quedarse con este trofeo es algo increíble y único, confesó que hoy en día ni siquiera ve la ceremonia porque considera que el evento ha perdido cualquier significado.

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Además, Umtiti también aprovechó para lanzarle duros dardos a Kylian Mbappé, quien fuera su compañero en la selección. El exdefensor cuestionó al jugador del Real Madrid por decir que se votaría a él mismo en el Balón de Oro.

“Se podría decir que no le corresponde a él hablar de quién merece el premio. Debería centrarse en lo que sucede en el campo. (...) Todos han visto que ha marcado muchos goles, que ha rendido bien en ciertos momentos, pero si le preguntas: ‘¿Quién crees que ganará el Balón de Oro?’, al final te dirá que se lo merece él", dijo.

En ese sentido, fue muy claro en advertir que el futbol no simplemente se basa en estadísticas y ya, sino que hay otras aspectos que se deben de tener en cuenta, y más a la hora de entregar un premio como este, más allá de que crea que no tiene credibilidad.

Samuel Umtiti, exfutbolista del Barcelona. Foto: DeFodi Images via Getty Images

De hecho, puso de ejemplo lo que en su momento pasó durante la época donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se disputaban el galardón. “Ellos tenían estadísticas increíbles, y si no ganaban un título importante, realmente no importaba porque su temporada era increíble”, señaló.

“Ahora, no hay necesariamente un gran jugador por encima de los demás”, agregó.

Por el momento, hay todo un debate sobre quién debería quedarse con el Balón de Oro, son varios los nombres que suenan como favoritos, pero esto solo se sabrá hasta el próximo lunes 26 de octubre.