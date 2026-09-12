James Rodríguez y su gran sueño con Nacional: entrar en la exclusiva lista que comandan Neymar y Ronaldinho

James Rodríguez es verdolaga y reveló su gran sueño en rueda de prensa oficial que transmitió Atlético Nacional en exclusiva con SEMANA. El capitán de la Selección Colombia dijo que sueña con ganar la Copa Libertadores en este nuevo camino con el gigante de Medellín y así ampliar un palmarés que incluye dos Champions League que logró en sus tiempos con el Real Madrid.

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De conquistar la tercera Copa Libertadores de Atlético Nacional, James Rodríguez entraría en un exclusivo club donde resaltan los nombres de Neymar y Ronaldinho, como los únicos jugadores que han podido ganar el máximo torneo de la Conmebol y la Champions League. El listado es dominado por figuras brasileñas y alguno que otro de Argentina.

En total, es una marca que solo 17 jugadores han logrado en la historia. Marcelo, Cafú, Carlos Tévez, Julián Álvarez, Juan Pablo Sorín, entre otros, integran el exclusivo club en el que James Rodríguez podría entrar si logra la tercera Libertadores con el gigante verdolaga. El camino está lleno de dificultades, pero el reto está servido.

17 jugadores que han ganado Libertadores y Champions

Marcelo Vieria (Brasil)

Danilo (Brasil)

Cafú (Brasil)

Dida (Brasil)

Roque Júnior (Brasil)

Carlos Tévez (Argentina)

Walter Samuel (Argentina)

Neymar (Brasil)

Ronaldinho (Brasil)

Juan Pablo Sorín (Argentina)

Rafinha (Brasil)

Ramires Santos (Brasil)

Willy Caballero (Argentina)

David Luiz (Brasil)

Julián Álvarez (Argentina)

Marquinhos (Brasil)

Jorginho (Italia)

James Rodríguez por la Libertadores

El volante de la selección de Colombia, de 35 años de edad, fue anunciado sorpresivamente el jueves pasado como jugador del cuadro verdolaga, el equipo más laureado del país con 37 títulos en su envidiable vitrina.

James Rodríguez, nuevo fichaje de Atlético Nacional Foto: SEMANA

“Los sueños es poder ganar todo: copas, ligas, esa Copa que está acá al lado mío (Libertadores)”, dijo el creativo durante su presentación en la sede deportiva de Guarne.

“Ya pude ganar Champions League, dos, si gano esta es otro sueño más. Hay que mirar es lo que está mucho más cerca, que es liga y también copa (local), así que vamos a ir por absolutamente todo”, agregó.

Nacional no está clasificado a la Libertadores 2027, aunque confeccionó una nómina competitiva que le permite aspirar con realismo a cumplir ese propósito. Por ahora, es líder de la reclasificación y parece complicado que le quiten ese primer lugar que le aseguraría un cupo a la fase previa del torneo de la Conmebol.

Con su sorpresivo regreso al fútbol colombiano, donde no jugaba desde 2007 con el Envigado, el talentoso zurdo protagonizó la contratación más despampanante de los últimos años en el fútbol de Colombia.

De esta manera, puso fin al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.