Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado de Santa Fe vs. Tolima movió los ocho

Llegó el ecuador de la Liga BetPlay 2026-ll, aunque aún falten partidos por jugar. Este viernes, 11 de septiembre, arrancó la fecha 10 de la competencia, con dos compromisos que marcan tendencia en la tabla de posiciones.

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Estos fueron los resultados de los dos partidos disputados este viernes:

Jaguares 2 - 2 Fortaleza

Se le escapó a Fortaleza en Montería. Los capitalinos iban ganando 2-0 sobre los 54′, pero Jaguares le empató con dos tantos (79′ y 85′). Aún así, ninguno de los dos logra entrar a los ocho con ese punto.

Jaguares rescató un empate con Fortaleza en casa. Foto: Colprensa - @anlocolsports

Santa Fe 1 - 0 Tolima

El león aprovecha su localía, pero desperdicia muchas opciones de gol a favor. Ganó 1-0, aunque pudo ser más, mientras Tolima apenas resistía y respondía con un par de acercamientos al arco defendido por Marmolejo. Al final, el pijao ahogó a Santa Fe en busca del empate.

Imagen del partido donde Santa Fe se impuso 1-0 sobre Tolima en El Campín. Foto: Colprensa Cristian Bayona

Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Tolima

América de Cali es líder indiscutido de la Liga BetPlay con 20 puntos en ocho partidos. Segundo queda Tolima con 16 unidades en los mismos ocho juegos, mientras que el top tres lo cierra Medellín con 15 en seis juegos.

El movimiento de la tabla llega en la cuarta casilla. Santa Fe se monta cuarto con 13 puntos en ocho juegos, superando parcialmente a Millonarios que tiene el mismo puntaje pero menor diferencia de gol.

El grupo de los ocho lo completan Atlético Nacional, Llaneros y Águilas Doradas. Equipos como Once Caldas, Deportivo Cali y Bucaramanga siguen en la pelea por entrar a zona de clasificación.

Los coleros son Junior de Barranquilla, actual bicampeón de Colombia, con Deportivo Pasto y Alianza FC. Crece la preocupación por salir del fondo de la tabla de posiciones.

Así avanza la fecha 10 en la Liga BetPlay 2026-ll

Viernes, 11 de septiembre de 2026

Jaguares 2 - 2 Fortaleza

Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima

Sábado, 12 de septiembre de 2026

4:05 p.m. Internacional de Bogotá vs. Llaneros

6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín

8:20 p.m. Alianza FC vs. Junior de Barranquilla

Domingo, 13 de septiembre de 2026

2:00 p.m. Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

4:05 p.m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

6:10 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Cali

8:15 p.m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios

Lunes, 14 de septiembre de 2026