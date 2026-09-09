Figura de Vasco Da Gama se ofreció en Santa Fe y reconoce su grandeza en Colombia: “No es equipo pequeño”

Santa Fe quedó con la sensación de derrota tras el 0-0 ante Vasco Da Gama en El Campín de Bogotá, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La expectativa por el resultado era alta, así como la intensidad del local, pese a no poder marcar al menos un gol y así enfrentar la vuelta en Río de Janeiro la próxima semana con leve ventaja.

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Uno de los titulares en el club carioca fue Johan Rojas, un volante colombiano que ya ha pasado por el fútbol mexicano y que grandes del país como Atlético Nacional han intentado fichar. El volante antioqueño, cedido desde los Rayados de Monterrey, estuvo 77 minutos en cancha.

En la zona mixta en El Campín, se decantó por Santa Fe y mostró todo su respeto por la institución bogotana. Incluso, contó que fue todo un sueño cumplido enfrentar futbolistas que veía cuando pequeño, seguramente haciendo énfasis en Hugo Rodallega y posiblemente a Daniel Torres. Dejó claro que el ‘León’ “no es un equipo pequeño”.

Rojas s vio feliz por tener a Santa Fe al frente y tener este tipo de partidos “tan buenos”. Se mostró tranquilo por volver a las canchas luego de un mes de baja por lesión y desde la nómina titular de Vasco, que ahora necesita de rotación de nómina para encarar, además, la lucha por alejarse del descenso en el Brasileirao y las semifinales de la Copa de Brasil.

🦁🔝"SANTA FE NO ES NINGÚN EQUIPO PEQUEÑO (...) SABE CÓMO JUGAR ESTOS TORNEOS"



🇨🇴⚽️Johan Rojas, jugador de Vasco da Gama en zona mixta luego del partido por los cuartos de final de Copa Sudamericana



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Eso sí, cree que la diferencia la podrán marcar en la serie ya sin la altura de por medio, pues la condición climática sí fue un obstáculo que tuvieron que superar en Bogotá. A su vez, reafirmó que Santa Fe es un grande que sabe jugar este tipo de competiciones. Espera estar en la convocatoria de la Selección Colombia.

Santa Fe no se cansa de soñar

Tras su histórica victoria en octavos ante River Plate, al que eliminó en el Monumental de Buenos Aires en una dramática tanda de penales 8-7, el ‘León’ ahora espera por la vuelta ante Vasco da Gama en Río la próxima semana (15/09).

“Vasco da Gama será un rival difícil. Desde hace muchos años los brasileros dominan la Libertadores y Sudamericana”, aseguró el DT del Santa Fe, el uruguayo Pablo Repetto, en conferencia de prensa.

“¿Es menos favorito que River? Sí, pero para todos es favorito”, añadió Repetto, que sin embargo se mostró optimista: “dentro nos sentimos favoritos y así vamos a jugar”.

Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe Foto: @SantaFe

El Vasco da Gama está en zona de descenso en el Brasileirão, pero es semifinalista de la Copa do Brasil y avanzó a cuartos de la Sudamericana con una goleada 4-1 al Olimpia en Asunción. La rotación con los colombianos Johan Rojas y Marino Hinestroza será fundamental en esta recta final de temporada.