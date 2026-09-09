La lista de goles del América de Cali para vencer al Pereira en el Pascual: imparable en la Copa Betplay

América de Cali se sigue consolidando como uno de los mejores clubes del fútbol colombiano en este segundo semestre de 2026. En partido por los octavos de final en el Pascual Guerrero, el equipo escarlata prácticamente no tuvo rival y vapuleó con autoridad al Deportivo Pereira.

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El visitante poco pudo hacer para detener la agresividad y el buen fútbol del América de David González, que cada vez más se ve muy superior a sus rivales. Pese a comenzar perdiendo y Pereira sorprendía con un gol de Jhon Largacha al minuto 6, el gigante vallecaucano ajustó algunas piezas para remontar y pasar por encima.

El empate llegó al 24’ gracias a un certero cabezazo de Dany Rosero, quien se elevó en el tiro de esquina y conectó con la cabeza para hacer imposible el esfuerzo del arquero. Sobre el 40′, el encargado de ratificar la remontada fue Tomás Ángel, quien la clavó tras magnífica definición de tiro libre.

¡SE EMPATA EL JUEGO PARA @AmericadeCali! Dany Rosero con un buen cabezazo pone el 1-1 ante Pereira. #LACOPAxWIN 👹⚽🔥 pic.twitter.com/LFw05XiBRb — Win Sports (@WinSportsTV) September 9, 2026

Por si fuera poco, antes de finalizar el primer tiempo, Tomás Ángel firmó su doblete tras captar un rebote y la mandó al fondo. El cuarto, ya en un trámite absoluto del América en el Pascual Guerrero, fue obra de Yeison Guzmán. Apenas al minuto 4 del segundo tiempo, el local ya tenía definida la serie y además coloca su nombre entre los favoritos al título de la Copa Betplay en esta temporada.

¡GOL DE TIRO LIBRE DE TOMÁS ÁNGEL Y @AmericadeCali LO GANA 2-1 ANTE PEREIRA! #LACOPAxWIN 👹⚽🔥 pic.twitter.com/E8yXbJmAke — Win Sports (@WinSportsTV) September 9, 2026

Con esta victoria, América de Cali espera rival en cuartos de final, que saldrá del ganador de la serie Barranquilla FC vs. Millonarios, que se disputará en próximos días. Así como en la Copa, el club escarlata sigue imparable en la Liga Betplay y avanza como único líder en la tabla de posiciones con 20 puntos. Es gran candidato en ambos torneos.

Nacional también hace la tarea

Así como América, Atlético Nacional también sigue con vida en la Copa Betplay y se mentaliza en un nuevo título en una competición que domina a placer. Su registro roza la excelencia en este certamen, con ocho títulos en las ocho finales que ha disputado. Es el rey de este torneo oficial de la Dimayor y por ahora se mete a los cuartos de final.

¡ERROR EN LA SALIDA DE PEREIRA Y YEISON GUZMÁN MARCA EL 4-1 DE @AmericadeCali! #LACOPAxWIN 👹⚽🔥 pic.twitter.com/B94BlI5eNW — Win Sports (@WinSportsTV) September 10, 2026

Cabe recordar que los octavos de final de Copa Betplay fueron reducidos en su calendario a partido único debido al terremoto que sufrió el país en el mes de agosto.

¡@AmericadeCali MARCA EL 3-1 Y TOMÁS ÁNGEL ANOTA SU DOBLETE! El 'Escarlata' remonta y sueña con los Cuartos de Final de #LACOPAxWIN 👹⚽🔥 pic.twitter.com/84RZEmySwv — Win Sports (@WinSportsTV) September 9, 2026

Este desastre natural tuvo que paralizar todas las actividades en el fútbol colombiano y este torneo restó un juego y por eso en el Atanasio Girardot y Pascual Guerrero hubo clasificado tras 90 minutos.