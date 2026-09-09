No para de anotar Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa. Durante el estreno de este miércoles 9 de septiembre, con los lusos, el goleador colombiano pudo marcar el 2-1 parcial vs. Galatasaray de Dávinson Sánchez.

La primera anotación en el certamen UEFA de la campaña 2026/2027 llegó por la vía del tiro penal. Un remate fuerte al medio del arco contrario que dejó sin respuesta al portero Çakır.

A ÉL LE HICIERON EL PENAL Y ÉL LO CONVIRTIÓ: Luis Suárez estampó el 2-1 de Sporting CP contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN. Los jugadores del equipo turco protestaron por el cobro y Lucas Torreira buscó distraer al colombiano.



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Le ahogaron el grito de gol a Luis Javier Suárez: anulado para Sporting contra Galatasaray en Champions

Si bien el desenlace de la acción fue el gol anotado, también vale destacar que Lucho fue el que generó el penal después de evadir al arquero y ser derribado por un defensa del club turco.

A lo largo de todo el tiempo que estuvo en campo Suárez fue combativo, es más, se ganó una amonestación por una disputa fuerte con su compatriota Dávinson Sánchez.

Hasta los golpes llegaron

Cámaras de la transmisión captaron no una vez, sino dos el enfrentamiento que tuvieron Suárez y Sánchez en medio de la fecha inicial de la Liga de Campeones.

Esta vez cada uno defendía los intereses de los suyos y jugaron a tope por la victoria. Durante la primera mitad quien salió como ganador de una disputa inicial fue el central que despojó sin falta del balón al ariete samario.

DUELO COLOMBIANO: Davinson Sánchez y Luis Suárez protagonizaron dos disputas por la pelota en el partido entre Galatasaray y Sporting CP. En la segunda, el delantero fue amonestado, aunque se quejó de recibir un manotazo del defensor.



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Sin embargo, en la segunda mitad se presentó una nueva escena de tensión que incluso terminó con un golpe en el rostro. El afectado fue Suárez, pero el árbitro interpretó que había sido él quien inició la agresión y terminó amonestándolo por considerar que había pisado a Sánchez.

Para resumir lo que fue la presencia de Luis en el campo hay que decir que se mantuvo en campo a lo largo de 73 minutos y anotó uno de los goles del 3-1 final.

Su calificación en el partido fue de 7.5 puntos, después de haber ejecutado tres remates totales, el 79% de sus pases (11/14), regatear el 100% de las veces y tocar el balón en 25 oportunidades.

La tabla de la Champions League tras las goleadas del PSG y Barcelona y triunfos del Sporting, Liverpool y Arsenal

Por su parte, para ‘Dao’ no fue la noche que se esperaba; inicialmente por la derrota, pero también porqué la calificación final dada por las aplicaciones no pasó de los 7.0 puntos.

A pesar del rendimiento que las aplicaciones vieron del colombiano, este tuvo cifras altas. 96% de pases completados, 80% de pases largos, un regate y 81 toques de balón.

PSG se sube a la cima

Quien es el vigente campeón de la UCL defendió su corona este miércoles con todas sus fuerzas. Los dirigidos por Luis Enrique golearon por 6-1 al Slovan Bratislava que se mostró muy inferior en el Parque de los Príncipes.

Haber sumado una diferencia de gol amplia de cinco tantos le permitió a los galos quedar como líderes de la tabla de posiciones, acompañados del FC Barcelona que también se dio un festín frente a Feyenoord al ganarle 5-1.

Más atrás con tres unidades aparecen otros que triunfaron en el día uno de la nueva Champions: Sporting de Suárez, Real Betis de ‘Cucho’ y Deossa, Real Madrid, Liverpool, entre otros.

Luis Díaz entrará en acción apenas este jueves cuando en casa reciba a F.K. Bodø/Glimt de noruega desde las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).