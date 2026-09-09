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James Rodríguez, cada vez más cerca de Europa: presidente de club confirmó contactos

Dejó de ser un rumor y se convirtió en la posibilidad más sólida para James Rodríguez: desde Italia, confirman contactos para fichar al jugador de la Selección Colombia.

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Redacción Deportes
9 de septiembre de 2026 a las 12:56 p. m.
Presidente de club europeo confirmó su interés en fichar a James Rodríguez.
Presidente de club europeo confirmó su interés en fichar a James Rodríguez. Foto: Getty Images.

Pasan las horas y el futuro de James Rodríguez se empieza a destrabar. De hecho, parece que el capitán de la Selección Colombia tiene una posibilidad muy alta de jugar en el fútbol de Italia.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez warms up ahead of the 2026 World Cup Group K football match between Colombia and Portugal at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 27, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
El nuevo salario que ganaría James Rodríguez en Italia: se filtró la oferta del Avellino
Carlos Antonio Vélez opinó sobre la posible llegada de James Rodríguez a un equipo de la Serie B.
Carlos Antonio Vélez opinó sobre la posible llegada de James Rodríguez a un club de segunda división

Concretamente, tal como se viene indicando entre la prensa y los aficionados en las últimas horas, el Avellino de la Serie B italiana quiere a James Rodríguez. El presidente del equipo lo confirmó en diálogo con la prensa.

Se habla de una oferta del Avellino a James Rodríguez con contrato hasta junio de 2027 y la posibilidad de extensión por un año más si logra el ascenso a la Serie A.

El periodista Julián Capera expresó, además, que se habla de una cifra de 1,2 millones de euros en el primer año “+ 2 por el segundo. Hay una suma adicional por derechos de imagen”.

Presidente del Avellino confirma contactos con el entorno de James Rodríguez

“Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que ver”, dijo Angelo Antonio D’Agostino, presidente del Avellino, el pasado 8 de septiembre, en el evento “El tiempo de Irpinia: vino, cultura y pasión”.

“¿El entusiasmo? Es un jugador importante y luego han llegado resultados importantes. Es un buen momento. Las negociaciones están en marcha, ya veremos”, añadió el dirigente del equipo italiano.

Angelo Antonio D'Agostino, presidente del Avellino de la Serie B italiana.
Angelo Antonio D'Agostino, presidente del Avellino de la Serie B italiana. Foto: Getty Images.

James Rodríguez quiere jugar la Copa América 2028

Se especuló mucho sobre un posible retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia. El Mundial 2026 no fue el esperado para el volante cafetero ni para el combinado nacional en general. Por eso, se habla de una renovación de cara a la Copa del Mundo 2030.

Néstor Lorenzo sigue siendo el técnico de la Selección Colombia, pues renovó su vínculo. Sin embargo, parece que James apunta a continuar y estaría lejos de dar un paso al costado en el combinado cafetero.

“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere participar en la Copa América 2028 con su Selección y, por lo tanto, no tiene intención de abandonar el fútbol de élite”, afirmó el presidente del Avellino.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: James Rodriguez of Colombia sing the national anthem during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
James Rodríguez apunta a seguir defendiendo los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Parece que a James Rodríguez no le quedan muchas más opciones. Al menos, en los últimos días, llegar a la Serie B se muestra como el salvavidas más sólido para el capitán de la Selección Colombia, que no tiene equipo desde su salida del Minnesota United de la MLS.