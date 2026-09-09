Una tromba en medio de la lluvia de Cataluña fue el FC Barcelona en la fecha 1 de la Champions League 2026/2027.

Su rival de turno, Feyenoord de Países Bajos, sufrió la embestida del ataque dirigido por Hansi Flick, que encontró antes de los primeros 30 minutos dos golazos a través de la zurda de Raphinha y la derecha de Karim Adeyemi.

Sobre el gol del brasileño hay que decir que fue una maniobra conjunta entre Lamine Yamal y Raphinha. El extremo marcado con la camiseta 10 recibió, tocó de primera y dejó frente al arco al capitán culé.

UFFFFFFFFF EL GOL QUE HIZO RAPHINHA 🤯 pic.twitter.com/DTvo3SWn6L — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 9, 2026

Allí la magia ya fue toda del que está siendo utilizado como falso 9. De cara al arco, quedó contra dos defensas a los que hizo pasar de largo en el pasto mojado, aguardó un segundo y concluyó definiendo a un costado para el 1-0 parcial al minuto 3.

Primera tabla de Champions League 2026/2027 con seis líderes y un par de colombianos en la cima

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Ese tanto fue solo el inicio de una presentación controlada por el Barça. Posterior a eso vino la intervención del alemán Adeyemi, quien también se atrevió, pero esta vez pegando desde el borde del área para incrustarla en el palo izquierdo del portero del club de los Países Bajos.

Otro gol de gran factura al minuto 22, que dejó casi resuelto el trámite del partido a falta de buen tramo del juego correspondiente a la jornada inicial de la fase de liga en Champions League.

Yamal tiró lujos y magia

Antes de acabarse la primera mitad, la joya ibérica también buscó subir una anotación suya al marcador.

A través de un remate de zurda inquietó, pero le faltó algo de dirección al tiro que lanzó desde el costado en el que habitualmente juega.

ESTÁ INTRATABLE: ¡¡JOGO BONITO TOTAL DE LAMINE YAMAL EN BARCELONA-FEYENOORD!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1d4PNwWkuT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

Después de no lograr su cometido de anotar, Yamal se dedicó a divertirse con sus rivales. A uno le hizo pasar por el umbral de la humillación con un caño de taco que se viralizó en redes sociales.

Esa, entre otras jugadas mágicas, la lanzó quien lucha de manera fuerte por consagrarse como el próximo Balón de Oro, premio que definió el pasado martes los 30 finalistas y lo tiene como uno de los favoritos junto a Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, entre otros.

Calendario del Barça

Una vez se dé por terminado el partido de la Liga de Campeones en Spotify Camp Nou, el conjunto blaugrana deberá centrarse nuevamente en su disputa de LaLiga en la temporada que está iniciando.

En la tabla de posiciones del campeonato local, es el único conjunto que ha logrado sumar puntaje perfecto en los primeros cuatro partidos (12 de 12).

Karim Adeyemi celebra con el FC Barcelona el 2-0 vs. Feyenoord en la Champions League. Foto: Getty Images

El Real Madrid ya pinchó durante la fecha anterior vs. el Real Betis de los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa, lo que lo hace estar tercero con tres puntos menos que el líder actual.

Para el Barcelona vienen juegos el próximo fin de semana y a mitad de la semana siguiente contra Levante y Real Santander, exequipo del colombiano Gustavo Puerta.

El enfrentamiento más próximo será el próximo domingo, 13 de septiembre, desde las 9:15 a. m.