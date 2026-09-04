Nelson Deossa, protagonista vs. Real Madrid: los amargó con Betis y dio golpe a la tabla de LaLiga

Primera caída del Real Madrid en LaLiga 2026/2027 a manos del Real Betis por 1-0.

El colombiano Nelson Deossa fue protagonista desde su ingreso en la segunda mitad. Su cabezazo previo al gol de su compañero, Troy Parrott, le sirvió para sentirse partícipe de un triunfo que es oro para los de Sevilla.

¡OLFATO GOLEADOR TOTAL! ¡El irlandés Troy Parrott capturó el rebote que dio Courtois y marcó el 1-0 de Betis sobre REAL MADRID en La Cartuja!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UcigcNrR8a — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2026

Además, en la tabla de posiciones ya empieza a pesar dicho resultado para los dirigidos por José Mourinho, quienes se alejarían del Barcelona en caso de que los culés ganen en su siguiente salida.

Deossa, con apenas 23 minutos en campo, hizo el daño suficiente ante los blancos, vestidos de rosa en esta oportunidad. El colombiano completó el 70 % de sus pases, tuvo 14 toques de balón y protagonizó la acción que derivó en el gol: cabeceó y provocó el rebote de Thibaut Courtois, que terminó siendo aprovechado para marcar.

Del 𝐁𝐄𝐓𝐈𝐒.



Del Barrio de la Alegría. pic.twitter.com/FSq04Q4s73 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 4, 2026

Por su parte, Juan Camilo Hernández estuvo en el campo desde el inicio del juego y hasta el minuto 67, cuando le dio paso a un compañero suyo para hacer la posición de ‘9′.

A pesar del desgaste hecho, ‘Cucho’ no se encontró con ninguna oportunidad manifiesta de gol para haber celebrado su primer tanto en lo corrido de la presente liga de España.

Su insistencia en el tiempo que estuvo le dio la chance de dos remates, pero ambos se fueron alejados del arco del portero belga que defendía la puerta merengue.

Polémica sobre el final

Vinícius, Kylian Mbappé y compañía se fueron del estadio La Cartuja protestando por las decisiones arbitrales del juez central.

En primera instancia la terna pitó un fuera de lugar en el gol marcado por Carlos Espí. Milimétrico, por demás, que generó bastante controversia.

Luego de eso, el cuadro blanco tuvo una chance de cobro de tiro penal que lanzó el francés. El golero contrario tapó, pero pudo ser repetido por una invasión de los del Betis. Finalmente ambas acciones solo quedaron para el debate y el triunfo fue del local.

Tabla de posiciones LaLiga (fecha 4)

Barcelona — 9 puntos | +10 Real Madrid — 9 puntos | +7 Real Betis — 9 puntos | 0 Atlético de Madrid — 7 puntos | +4 Alavés — 7 puntos | +4 Osasuna — 7 puntos | +2 Sevilla — 6 puntos | +1 Deportivo La Coruña — 5 puntos | +2 Racing de Santander — 4 puntos | 0 Levante — 4 puntos | 0 Real Sociedad — 4 puntos | -3 Espanyol — 3 puntos | +1 Athletic Club — 3 puntos | -2 Getafe — 3 puntos | -3 Villarreal — 2 puntos | -1 Celta de Vigo — 2 puntos | -3 Valencia — 1 punto | -3 Rayo Vallecano — 1 punto | -4 Elche — 1 punto | -6 Málaga — 1 punto | -6

Tres exfutbolistas del Real Madrid fueron condenados a un año de cárcel: también quedó definida la situación de Raúl Asencio

Campeón del Mundial 2026 con España se retiró de la selección: explicó su radical decisión

Este mismo domingo, 6 de septiembre, el FC Barcelona se podría afianzar en la cima y sacar la primera diferencia con respecto al Real Madrid en la cima de LaLiga.

En caso de vencer a Valencia en el partido correspondiente a la fecha 4, los dirigidos por Hansi Flick llegarían a la línea de los 12 con los que le sacarían tres a los blaugranas.

Ese juego del Barça está previsto para jugarse desde las 9:15 a.m. (hora de Colombia).