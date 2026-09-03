José Mourinho regañó a jugador del Real Madrid por mal comportamiento: “No estoy feliz”

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, confirmó este jueves que el club ha abierto un procedimiento disciplinario contra el defensa español Raúl Asencio, quien fue condenado por conducir en estado de embriaguez.

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El defensor de 23 años fue interceptado por la policía en Gran Canaria el pasado 16 de agosto. Según los reportes, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada de la licencia de conducir durante ocho meses.

Este jueves, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Raúl Asencio, defensor central del Real Madrid Foto: Getty Images via AFP

El regaño de Mourinho a Raúl Asencio

Mourinho anunció en rueda de prensa que el club había abierto “un procedimiento disciplinario” contra el defensa central. “Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien físicamente, nadie entrenaba tan duro como él. Ahora que está lesionado, desde hace varias semanas, es el primero en llegar y el último en irse”, dijo Mourinho.

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“Pero un jugador del Real Madrid lo sigue siendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año. Y todo lo que haces fuera del terreno de juego representa al Real Madrid y puede perjudicar el prestigio del club. No estoy feliz. Errores los comete todo el mundo, pero errores que se acumulan, eso ya es otra cosa”, añadió.

Mourinho agregó que Asencio “está lesionado y continuará lesionado para, no lo sé, un mínimo de un par de semanas más, y esto me ayuda a estar fuera de ese problema”.

🗣️ José Mourinho: "Asencio es un profesional EJEMPLAR, nadie entrenaba más y mejor que él, es el primero en llegar y el último en salir.



Pero un jugador del Real Madrid, es jugador del Real Madrid 24 horas, todo lo que haces daña el prestigio del Real Madrid, no estoy feliz." pic.twitter.com/xFpMTgEdXW — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 3, 2026

¿Quién es Raúl Asencio?

En las dos últimas temporadas, Raúl Asencio se había consolidado como una opción seria en la zona defensiva del Real Madrid, hasta llegar a ser llamado por la selección española en 2025, aunque sin llegar a debutar.

Fuera del campo, el jugador ha estado en el punto de mira desde el escándalo de un vídeo sexual grabado en 2023. Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo. El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

Asencio ha disputado 80 partidos oficiales con el conjunto merengue, anotando dos goles y tres asistencias. Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 20 millones de euros.

Esta temporada todavía no ha tenido minutos oficiales por la lesión de isquiotibiales que mencionó Mourinho. Aun cuando regrese a las canchas próximamente, está destinado a arrancar en el banco de suplentes detrás de Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

*Con información de la AFP.