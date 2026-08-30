Real Madrid de Mourinho arrasa en la tabla de posiciones de España: presión para Barcelona

Este domingo, 30 de agosto, Real Madrid goleó 4-0 a Málaga, por la tercera fecha de LaLiga de España 2026-2027. Se trata de un nuevo triunfo para el equipo de Mourinho, que empieza a arrasar en la tabla de posiciones.

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En concreto, con el nuevo triunfo a favor, Real Madrid se coloca líder en la tabla de posiciones de LaLiga, sumando nueve puntos de nueve posibles y una diferencia de gol de +8, producto de 10 tantos a favor y 2 en contra.

Segundo asoma Atlético de Madrid con siete unidades en los mismos tres partidos, mientras que el top tres lo cierra Alavés con los mismos puntos que los colchoneros.

La presión empieza a resonar en FC Barcelona, pues es cuarto con seis unidades. Los culés aún no han jugado en esta tercera fecha, pero están obligados a ganarle al Rayo Vallecano si quieren alcanzar en puntos al Real Madrid.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Real Madrid 3 3 0 0 10 2 8 9 2 Atlético Madrid 3 2 1 0 7 3 4 7 3 Alavés 3 2 1 0 5 1 4 7 4 Barcelona 2 2 0 0 7 0 7 6 5 Sevilla 3 2 0 1 6 5 1 6 6 Real Betis 3 2 0 1 4 5 -1 6 7 Deportivo 3 1 2 0 5 3 2 5 8 Osasuna 2 1 1 0 2 1 1 4 9 Racing de Santander 3 1 1 1 5 5 0 4 9 Levante 3 1 1 1 5 5 0 4 11 RCD Espanyol 3 1 0 2 5 4 1 3 12 Athletic 3 1 0 2 3 5 -2 3 13 Getafe 2 1 0 1 1 3 -2 3 14 Real Sociedad 3 1 0 2 3 6 -3 3 15 Villarreal 3 0 2 1 4 5 -1 2 16 Rayo Vallecano 2 0 1 1 2 3 -1 1 17 Celta de Vigo 3 0 1 2 1 4 -3 1 18 Valencia C. F. 3 0 1 2 1 4 -3 1 19 Elche C. F. 3 0 1 2 3 9 -6 1 20 Málaga 3 0 1 2 1 7 -6 1

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Mourinho tras golear al Málaga: “Hemos organizado el equipo para que Bellingham sepa qué hacer”

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, recalcó que el centrocampista inglés Jude Bellingham, protagonista este domingo en la victoria 4-0 ante el Málaga CF, “es muy exigente consigo mismo” y que considera que su buen arranque se debe a que han “organizado el equipo de otro modo para que sepa perfectamente qué hacer”, mientras que tiene claro que los buenos jugadores “tienen que ser siempre compatibles”.

“Sin duda, es muy exigente consigo mismo. No le quería ver más defender casi como un segundo lateral izquierdo y hemos organizado el equipo de otro modo donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se siente muy cómodo”, indicó Mourinho en rueda de prensa.

Tras sus palabras sobre el Balón de Oro de la previa, dejó claro que el inglés “ahí está” en esa terna de candidatos, aunque insistió, sin citarle, en que Kylian Mbappé “ha hecho historia para la eternidad” en el Mundial al batir el récord de goles. “Pero Jude, como centrocampista, es un jugador absolutamente increíble”, resaltó.

El preparador madridista recordó que siempre ha defendido que “todos los jugadores muy, muy buenos quieren jugar juntos y con gente que tiene la misma calidad”. “Esos jugadores tienen que ser siempre compatibles”, advirtió preguntado sobre la convivencia de Bellingham, Mbappé y Vinícius Jr.

José Mourinho en el partido de Real Madrid contra Málaga. Foto: Getty Images

“Todavía no había llegado, pero se hablaba mucho de que ‘Mou’ no quiere uno o a otro, que los tres son imposibles, y he dicho siempre que quiero siempre a los mejores jugadores. Pienso que se ve que entre ellos existe empatía y trabajo colectivo. En el último gol de Güler, ‘Vini’ no ha querido hacer gol y se la ha pasado a Arda. La gente se abraza, celebra junta, trabaja junta, y de momento no veo ningún problema con ellos, lo única que veo es que son buenísimos todos”, zanjó al respecto.

*Con información de Europa Press.