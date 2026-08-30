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Barcelona le encontró reemplazo a Julián Álvarez: va por delantero top de la Premier League

Los culés no podían esperar más y ya centran su objetivo en contratar a uno de los delanteros más destacados de la Premier League en los últimos años.

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Redacción Deportes
30 de agosto de 2026 a las 4:38 p. m.
Puerta cerrada para Julián Álvarez en FC Barcelona, o al menos de momento. Los culés ahora van por un delantero top de la Premier League.
Puerta cerrada para Julián Álvarez en FC Barcelona, o al menos de momento. Los culés ahora van por un delantero top de la Premier League. Foto: Getty Images.

FC Barcelona se tuvo que mover rápido, pues ante la negativa del Atlético de Madrid por venderles a Julián Álvarez, los culés debían encontrar un delantero centro sí o sí. Todo apunta a que la solución está en la Premier League.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid sits on the bench prior to the LaLiga EA Sports football match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano in Madrid, Spain, on August 23, 2026. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Gloria del FPC le mandó consejo a Julián Álvarez: le dijo lo que tiene que hacer

Reporta el periodista Fabrizio Romano que FC Barcelona ahora va por el brasileño Gabriel Jesus, quien se desempeña con el Arsenal de la Premier League. Los exámenes médicos estarían programados para este lunes, 31 de agosto de 2026.

“Barcelona acuerda traspaso para fichar a Gabriel Jesus del Arsenal, ¡aquí vamos! Detalles exclusivos: reconocimientos médicos programados para el lunes, Arsenal recibirá un paquete de €10m más bonus por el traspaso permanente”.

¿Quién es Gabriel Jesus? El delantero top que suena para el FC Barcelona

Es brasileño, tiene 29 años y se ha desempeñado en Palmeiras, Manchester City y Arsenal. Además, ha integrado a la selección de Brasil en varias oportunidades, siendo mundialista en 2018 y 2022.

Al Arsenal llegó en julio de 2022 tras un destacado paso por el Manchester City de Pep Guardiola. De hecho, con el cuadro citizen ganó todo en Inglaterra (EFL Cup, Community Shield, FA Cup y Premier League), repitiendo trofeos en varias oportunidades.

Con Arsenal hizo historia y en la temporada 2025-2026 ganó la Premier League, además de haber levantado también la Community Shield 2023 vestido con los colores rojos del cuadro gunner.

En la Selección brasileña también hizo historia y se quedó con los Juegos Olímpicos de Río, en 2016, además de la Copa América 2019.

Lo último de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

En lo que será recordada como una de las novelas más mediáticas del mundo del fútbol, en los últimos años, lo de Julián Álvarez al FC Barcelona parece que no podrá ser por ahora.

La negativa de la dirigencia del Atlético de Madrid, por vender a Julián a un rival directo, desencadenó una inmensa cantidad de comentarios con opiniones divididas. Mientras tanto, Álvarez está en el limbo.

Julián no jugó con Atlético de Madrid, contra Sevilla, el pasado 29 de agosto y por la tercera fecha de LaLiga. Los colchoneros ganaron 3-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y con la notoria ausencia del argentino, que días atrás había sido pitado por la propia afición del cuadro madrileño en su estadio.

Fabrizio Romano había reportado que Julián Álvarez no venía entrenando con Atlético de Madrid, debido a una “indisposición”. No obstante, este domingo, el mismo periodista señaló que el delantero de 26 años ya volvió a los entrenamientos.