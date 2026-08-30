Barcelona le encontró reemplazo a Julián Álvarez: va por delantero top de la Premier League

FC Barcelona se tuvo que mover rápido, pues ante la negativa del Atlético de Madrid por venderles a Julián Álvarez, los culés debían encontrar un delantero centro sí o sí. Todo apunta a que la solución está en la Premier League.

Gloria del FPC le mandó consejo a Julián Álvarez: le dijo lo que tiene que hacer

Reporta el periodista Fabrizio Romano que FC Barcelona ahora va por el brasileño Gabriel Jesus, quien se desempeña con el Arsenal de la Premier League. Los exámenes médicos estarían programados para este lunes, 31 de agosto de 2026.

“Barcelona acuerda traspaso para fichar a Gabriel Jesus del Arsenal, ¡aquí vamos! Detalles exclusivos: reconocimientos médicos programados para el lunes, Arsenal recibirá un paquete de €10m más bonus por el traspaso permanente”.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

¿Quién es Gabriel Jesus? El delantero top que suena para el FC Barcelona

Es brasileño, tiene 29 años y se ha desempeñado en Palmeiras, Manchester City y Arsenal. Además, ha integrado a la selección de Brasil en varias oportunidades, siendo mundialista en 2018 y 2022.

Al Arsenal llegó en julio de 2022 tras un destacado paso por el Manchester City de Pep Guardiola. De hecho, con el cuadro citizen ganó todo en Inglaterra (EFL Cup, Community Shield, FA Cup y Premier League), repitiendo trofeos en varias oportunidades.

Con Arsenal hizo historia y en la temporada 2025-2026 ganó la Premier League, además de haber levantado también la Community Shield 2023 vestido con los colores rojos del cuadro gunner.

En la Selección brasileña también hizo historia y se quedó con los Juegos Olímpicos de Río, en 2016, además de la Copa América 2019.

Lo último de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

En lo que será recordada como una de las novelas más mediáticas del mundo del fútbol, en los últimos años, lo de Julián Álvarez al FC Barcelona parece que no podrá ser por ahora.

La negativa de la dirigencia del Atlético de Madrid, por vender a Julián a un rival directo, desencadenó una inmensa cantidad de comentarios con opiniones divididas. Mientras tanto, Álvarez está en el limbo.

Julián no jugó con Atlético de Madrid, contra Sevilla, el pasado 29 de agosto y por la tercera fecha de LaLiga. Los colchoneros ganaron 3-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y con la notoria ausencia del argentino, que días atrás había sido pitado por la propia afición del cuadro madrileño en su estadio.

🔴⚪️🕷️ Julián Álvarez has returned to team training with Atlético Madrid squad today. pic.twitter.com/OAyZLUObUj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Fabrizio Romano había reportado que Julián Álvarez no venía entrenando con Atlético de Madrid, debido a una “indisposición”. No obstante, este domingo, el mismo periodista señaló que el delantero de 26 años ya volvió a los entrenamientos.