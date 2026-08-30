Elsa Noguera le responde a Rodrigo Lara por reforma al Código Nacional de Tránsito: “¡Seguridad vial sí; recaudo abusivo, no!”

Luego de que en la noche del pasado 29 de agosto de 2026 el presidente Abelardo De La Espriella ordenara la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte, en manos de su ministra, Elsa Noguera, comenzó la preparación del borrador de una nueva reglamentación para atender los problemas que se viven en materia de seguridad vial.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, entregó nuevos detalles de lo que será el nuevo Código de Tránsito

En palabras de Noguera, el objetivo del Gobierno Nacional es ofrecer un código en el que no afecten el bolsillo de los ciudadanos, imponer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores, además de reducir los cobros vinculados al RUNT y el SIMIT.

Asimismo, el Ministerio de Transporte también contempla en el borrador ofrecer a los ciudadanos cursos mucho más económicos, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos mucho más razonables para la revisión técnico-mecánica.

“El Gobierno nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas”, comenta la entidad.

La decisión de realizar una reforma del Código Nacional de Tránsito deriva de los comentarios por parte del presidente Abelardo De La Espriella, quien afirmó que la actual reglamentación está trayendo demasiadas consecuencias para el bolsillo de los colombianos.

“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para las familias. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir”, señaló el presidente.

Tras el anuncio del jefe de Estado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, apoyó la decisión de De La Espriella, indicando que se acaba el fin de las mafias de las fotomultas, las grúas y patios.

El funcionario hizo referencia al caso que se presenta en la ciudad de Bogotá, la cual durante los últimos días la Secretaría de Movilidad informó acerca de la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en la capital con el objetivo de prevenir vidas.

En los ojos de Lara, estos dispositivos no ayudan a mejorar la seguridad vial de los bogotanos, sino que se convierten en un negocio. Es ante ello que el ministro del Interior le dijo a la ministra Noguera que pueden contar con él para llevar a cabo el proceso del Código Nacional de Tránsito.

“Las ciudades como Bogotá no pueden convertir la seguridad vial en un negocio contra el ciudadano. Esta batalla la he librado durante años en Bogotá. Hoy, por voluntad del presidente, la vamos a ganar. Ministra Noguera, cuente con todo el respaldo del Ministerio del Interior para tramitar la reforma al Código de Tránsito”, comenta.

Respuesta de Noguera

Luego de los comentarios por parte de Rodrigo Lara, la ministra Elsa Noguera agradeció el respaldo por parte del ministro, asegurando que el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito ayudará para brindar la mejor seguridad para los conductores del país.

“Gracias, ministro. Su respaldo será fundamental para sacar adelante esta reforma. Ya estamos preparando el borrador del nuevo Código de Tránsito para proteger la vida en las vías, acabar con los abusos y aliviar el bolsillo de los colombianos. ¡Seguridad vial sí; recaudo abusivo, no!“, comentó Noguera.