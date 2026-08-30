“Se hará un nuevo código de tránsito”: Presidente Abelardo De La Espriella hace importante anuncio a los conductores

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo un importante anuncio a los conductores colombianos, tras finalizar su segundo consejo de ministros en Barranquilla.

El mandatario oficializó las medidas que tomará a través del Ministerio de Transporte, luego de que este sábado anunciara otro paquete de solicitudes que radicará en los próximos días en el Congreso.

Presidente Abelardo De La Espriella propone reducir multas a conductores hasta un 50% y modificar la revisión técnico-mecánica

A propósito de las actuales normas para los conductores, el jefe de Estado confirmó que su Gobierno construirá un nuevo Código Nacional de Tránsito que sea moderno y justo.

De La Espriella aseguró que este no responde a muchas necesidades de los ciudadanos, puesto que algunos de sus trámites pueden hacerles perder sus vehículos a los colombianos con las cargas económicas que impone.

“Sigue desconectada de la realidad del país y, sobre todo, del bolsillo de los colombianos. Llegó la hora de poner la ley al servicio de la gente. (...) No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia”, declaró el presidente en un anuncio desde Barranquilla

El mandatario insistió en que, entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede tener que pagar más de un salario mínimo, lo que puede generar una pérdida no solo en su patrimonio, sino también en su fuente de empleo.

El presidente Abelardo De La Espriella ha cuestionado en repetidas ocasiones las normativas de tránsito que hay en el país. Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente aseguró que esta reforma “pondrá en orden multas justas y proporcionales, menores costos asociados al RUNT y al SIMIT, cursos más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para las revisiones técnicomecánicas”.

Por el momento, no se conocen voces que se opongan a los anuncios del presidente y, por el contrario, algunos senadores ya le han mostrado su apoyo y, con distintas iniciativas ya calculadas, ministros adelantan propuestas alineadas en el Congreso de la República.

“Detrás de eso hay unas mafias”

El presidente De La Espriella insistió en la mafia que, según él y algunos congresistas, se esconde detrás de los comparendos y las fotomultas. No es la primera vez que se cuestiona este sistema y, ante ello, el mandatario se comprometió a enfrentarlo.

“Detrás de eso también hay unas mafias, grandes, y de aquí de Barranquilla, que no es lo mismo. Y las vamos a acabar”, dijo el jefe de Estado.

Así se mueven en el Senado los proyectos que responden a la propuesta de De La Espriella de frenar negocios de fotomultas

Varias de esas multas son impuestas en Colombia a través de las polémicas cámaras de fotodetección, las cuales ya ha cuestionado en ocasiones anteriores el presidente. Alrededor de ellas, diferentes congresistas y concejales han denunciado que hacen parte de un negocio que involucraría a las alcaldías y privados.

Esta polémica ha avanzado en las últimas semanas, tras los anuncios del presidente y, en algunas ciudades como Bogotá, se ha cuestionado la instalación de 18 nuevas cámaras y otro ítem que poco se menciona: los límites de velocidad.