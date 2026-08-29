Mafe Carrascal prende la polémica con De La Espriella por las fotomultas: “La investigación la dejó Petro”

El Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella se ha puesto en marcha sobre la revisión de las cámaras de fotomultas que se encuentran instaladas en distintos puntos del país.

Presidente Abelardo De La Espriella propone reducir multas a conductores hasta un 50% y modificar la revisión técnico-mecánica

Estos elementos fueron diseñados con el objetivo de prevenir casos de siniestros viales en el país. No obstante, el mandatario le ha ordenado al Ministerio de Transporte realizar una revisión integral de las cámaras para evaluar si no presentan cualquier hecho de irregularidad, abuso o instalación que no se encuentre sustentada en criterios técnicos de seguridad vial.

Tanto ha sido la preocupación por parte del presidente De La Espriella, que, por medio de su cuenta de X, informó que le radicará una propuesta al Congreso para frenar casos de abusos y sobrecostos a los conductores del país.

Dentro de sus puntos, el mandatario informó que plantea una reducción de hasta un 50 % del valor actual de las multas de tránsito, además de una revisión integral del RUNT y el Simit para poder identificar duplicidades y poder eliminar o reducir de manera sustancial las tarifas que son cobradas a los ciudadanos.

“Para mí, primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas”, señaló De La Espriella.

Respuesta de la oposición

Desde que el presidente Abelardo De La Espriella informó acerca del objetivo del Gobierno nacional de plantar cara a la investigación de las cámaras de fotomultas, miembros de la oposición han compartido su opinión al respecto.

Una de ellas ha sido la congresista María Fernanda Carrascal, quien critica que todas las felicitaciones de esta investigación se las esté llevando la actual administración presidencial, especialmente el Ministerio de Transporte, encabezado por Elsa Noguera.

En palabras de Carrascal, el gobierno responsable de que las cámaras de fotomultas estén en proceso fue el del expresidente Gustavo Petro, quien, por medio de la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, encabezó una investigación contra 37 organismos de tránsito, poniendo bajo la lupa más de 7,5 millones de comparendos por presuntas irregularidades técnicas.

“A quien deberían felicitar es a la exministra de Petro, Mafe Rojas, quien abrió un proceso sancionatorio contra quienes estaban imponiendo comparendos sin cumplir con los requisitos de ley. Es decir, el gobierno del cambio dejó encaminado el proceso para que ahora pueda avanzar la revocatoria. Pero como no hicieron empalme, no se enteraron de nada o no quisieron”, comentó Carrascal.