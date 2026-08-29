Amparo Grisales volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de pronunciarse sobre las críticas que ha recibido el Gobierno de Abelardo De la Espriella.

Fiel a su estilo directo, la actriz entró en la conversación política que se mueve en X y dejó clara su posición frente a los cuestionamientos al mandatario.

Grisales respaldó una publicación de la periodista Cris García y respondió de manera contundente con iuna frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores y rápidamente llamó la atención en redes.

Hermana de Amparo Grisales reaccionó a primera alocución de Abelardo De La Espriella; tiró cruda pulla a Petro: “Concisa y sobrio”

El corto y polémico mensaje de Amparo Grisales

La reacción de la actriz se produjo este sábado 29 de agosto, donde respondió a una publicación de la periodista Cris García.

Grisales decidió sumarse al debate con un comentario breve, pero que dejó clara su postura frente a la polémica.

En el mensaje, García cuestionaba las críticas contra el mandatario y señalaba que lleva menos de un mes en el cargo, además de recordar que asumió el Gobierno sin esperar una situación que calificó como una tragedia.

“¡Hombre! Este man lleva menos de un mes. Lo recibió una tragedia, le cae todo el mundo... Déjenlo trabajar”, escribió García en respuesta a una publicación de Daniel Samper Ospina.

La periodista también planteó una pregunta a quienes cuestionan al mandatario: “¿O quién les sirve?, ¿con quién estarían felices y tranquilos? ¿O querés que vuelva Berto?”.

Grisales se sumó a la conversación y respondió de manera breve, pero contundente: “De acuerdo!! Joden pero no hacen nada!”(sic).

La expresión rápidamente se convirtió en el elemento más llamativo de su respuesta, al tratarse de un término coloquial que la actriz utilizó para respaldar la posición de García frente a las críticas.

La publicación de Grisales continuó generando comentarios en la red social.

La publicación de Grisales continuó generando comentarios en la red social.

Amparo Grisales se mete en la discusión política y lanza contundente mensaje Foto: Redes Amparo Grisales

En la propia captura se observan respuestas de otros usuarios, entre ellas una que cuestiona directamente qué ha hecho el mandatario durante el tiempo que lleva en el cargo.

El pronunciamiento se produce en medio de un escenario político marcado por fuertes discusiones entre defensores y críticos del nuevo Gobierno.

Daniel Samper Ospina, precisamente, ha mantenido una posición crítica frente al Gobierno de Abelardo De la Espriella y utiliza recurrentemente el término “Berto” para referirse a Gustavo Petro.

La intervención de Grisales vuelve a ponerla en el centro de una conversación política en redes sociales, donde sus opiniones suelen generar reacciones entre usuarios de distintas posiciones.