Hermana de Amparo Grisales reaccionó a primera alocución de Abelardo De La Espriella; tiró cruda pulla a Petro: “Concisa y sobrio”

El presidente Abelardo De La Espriella realizó este lunes su primera alocución presidencial, en la que se refirió a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante su intervención, el mandatario entregó detalles sobre las labores de atención que se adelantan en las zonas afectadas y expuso parte de la estrategia que plantea su Gobierno para avanzar en la reconstrucción de los sectores más golpeados.

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Sus declaraciones generaron diversas reacciones en el escenario político y social. Uno de los pronunciamientos que llamó la atención fue el del expresidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una postura crítica frente a la manera en que el actual Gobierno ha manejado la emergencia y las medidas adoptadas tras el movimiento telúrico.

En medio de la conmoción que generó esta primera alocución, algunas figuras públicas decidieron tomar palabra en redes sociales y pronunciarse con respecto a dicha acción. El mandatario terminó como protagonista de comentarios de todo tipo, entre los que destacó el de una famosa actriz.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales, lanzó unas palabras acerca de las declaraciones del jefe de Estado, elogiándolo por el trabajo que estaba realizando.

La exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que veía en esta alocución una figura “concreta, concisa y clara”, logrando congeniar con las personas de una manera distinta.

Lo curioso de la situación fue que Grisales no se contuvo y tiró una cruda pulla a Gustavo Petro, señalando que Abelardo De La Espriella había aparecido en público de forma correcta, lejos de estar borracho como pasaba con el exmandatario.

“Muy buena alocución. Corta, clara, concisa y sobrio”, escribió en una publicación, donde reunió varios likes.

Es clave mencionar que muchos famosos han optado por respaldar al abogado, mencionando que se ha desempeñado correctamente en esta coyuntura.