Andrea Valdiri habló de Felipe Saruma y recordó su relación: compartió detalles inéditos tras su divorcio

Andrea Valdiri se refirió nuevamente a Felipe Saruma durante una entrevista. En esta ocasión, la mujer se sinceró en medio de una conversación para el programa digital Dímelo King. Aunque la creadora de contenido no reveló cuál fue la razón por la que terminó su matrimonio, sí habló sobre la relación que mantiene actualmente con su expareja y aseguró que entre ambos no existen rencores.

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La barranquillera y Saruma se casaron el 16 de abril de 2022, después de varios meses de relación, y confirmaron públicamente su separación el 24 de noviembre de 2023. El matrimonio duró aproximadamente un año y siete meses, mientras que la relación completa se extendió por cerca de tres años.

Desde que anunciaron el final de su matrimonio, ninguno de los dos ha explicado públicamente los motivos de la decisión, pues ambos optaron por mantener esa parte de su historia en privado, pese a las preguntas que surgieron entre sus seguidores.

Ahora, Valdiri decidió responder cuando fue consultada directamente por Saruma en el programa de entretenimiento que suma millones se seguidores en plataformas. La creadora de contenido explicó que actualmente puede encontrarse con él sin que esto represente un conflicto entre los dos.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri, respectivamente. Foto: Instagram: @felipesaruma

“Hoy en día yo me encuentro a Saru y yo creo que nosotros no tenemos rencor ni nada”, aseguró durante la conversación.

Incluso, Valdiri calificó de manera positiva la relación que tuvo con el también creador de contenido y la comparó con otras experiencias sentimentales que ha vivido.

“Siento que de las relaciones que yo he terminado, yo creo que esa fue una de las mejores que yo he tenido. Sí, ha sido la más sana”, afirmó.

La barranquillera también quiso aclarar que hablar de su expareja durante la entrevista no tenía como intención generar algún tipo de reacción en Saruma o en sus seguidores. “Yo no hablo de él en este momento, ni te voy a evadir la pregunta, porque estoy en un programa y uno aquí se tiene que medir a responder”, explicó.

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En ese sentido, Valdiri insistió en que una relación no necesariamente debe terminar en malos términos. “No todos los noviazgos terminan mal, de alguna cierta manera terminó bien la vaina”, dijo.

Durante la entrevista también contó una situación particular que ocurre cuando ambos coinciden en el gimnasio. Según relató, durante años tuvo al mismo entrenador que Saruma, aunque posteriormente dejó de asistir porque comenzó a practicar boxeo en distintos lugares.

“Cuando nos encontramos en el gimnasio, yo hace muchos años entrenaba con el mismo entrenador”, comentó. Después de un tiempo, volvió a ese espacio y se encontró con que su expareja también estaba entrenando allí.