Aunque para nadie es un secreto que Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, ha ganado gran popularidad desde que hizo pública su relación sentimental con el cantante, lo cierto es que su camino en la música comenzó mucho antes de convertirse en su pareja.

La joven ha mostrado a través de las redes sociales que lleva un largo tiempo construyendo su propia carrera artística. De hecho, dando sus primeros pasos en la industria fue como logró convertirse en integrante de la agrupación musical del artista pereirano.

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Sin embargo, hay quienes señalan que su camino en la industria musical ha sido más fácil por su relación con Jhonny Rivera, tema del que ha hablado en diferentes oportunidades, dejando claro que desde su infancia emprendió este camino con el apoyo de sus padres.

Por eso, en una reciente dinámica de preguntas que habilitó desde su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores, Jenny López decidió responderle a un usuario que cuestionó el éxito de sus canciones, señalando que “su música no pega”.

Ante este comentario, que la esposa de Jhonny Rivera calificó como una pregunta cargada de “veneno”, también aclaró que entendía que podía tratarse de una inquietud genuina, sin necesariamente esconder una intención maliciosa o el deseo de hacerla sentir mal.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

En este contexto, la joven artista reconoció que parte de las críticas podrían estar relacionadas con las altas expectativas de quienes esperan verla alcanzar, en poco tiempo, un nivel artístico comparable al de Rivera.

“Algunas personas suelen ser muy injustas porque mi pareja ya es una persona muy exitosa en este mundo y entonces quieren a veces ponerme a su nivel”, dijo.

Sin embargo, explicó que el camino de la música es muy largo y es muy difícil, por lo que admitió que “definitivamente no es para todo el mundo”. Aún así, López afirmó que no está en sus planes abandonar su proyecto musical por las opiniones o cuestionamientos de otras personas.

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“Yo voy a seguir remando, no me voy a cansar porque una canción no sea lo suficientemente exitosa como tal vez uno lo sueña o lo espera”, comentó la intérprete de música popular.

Asimismo, se refirió a los procesos individuales y destacó que su intención es recorrer este camino con tranquilidad, sin apresurarse y disfrutando cada lanzamiento musical, más allá del éxito o la acogida que pueda alcanzar. “Todo el mundo tiene un proceso y yo estoy viviendo el mío”, precisó.