Jhovany Ramírez, conocido artísticamente como Jhovanoty, se ha convertido en una de las figuras del humor colombiano más conocidas gracias a su participación en el reconocido programa Sábados Felices, así como en diferentes espacios de entretenimiento de la radio y la televisión nacional.

Estas experiencias lo han llevado a compartir con destacadas personalidades de la farándula, entre ellas la presentadora Carolina Cruz. Por esta razón, el humorista aprovechó su intervención en un espacio radical para hablar sobre el momento que tiene a la vallecaucana en el centro de la polémica tras su paso como conductora en la más reciente edición del reinado de belleza.

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En primer lugar, Jhovanoty aclaró que la controversia surgió luego de que Carolina Cruz, durante una de sus intervenciones en el certamen, no mencionara al presidente Gustavo Petro mientras hacía un recorrido por la historia presidencial de Colombia y nombraba a los mandatarios que han nacido en la región del Caribe.

“Rafael Núñez gobernó desde Cartagena, desde la histórica Casa del Cabrero, pero hay más: Rafael Núñez fue hasta el año 2026 el único presidente de Colombia nacido en el Caribe colombiano”,dijo la vallecaucana.

Enseguida, la exreina de belleza Andrea Tovar, que también estuvo a cargo de la conducción del certamen, continuó con el discurso haciendo referencia al presidente Abelardo De La Espriella como otro de los mandatarios colombianos originarios de la región Caribe, aludiendo a su relación con Montería, Córdoba.

Sin embargo, la intervención llamó especialmente la atención no solo por no mencionar a Petro, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, un municipio ubicado en la región Caribe, sino porque, según se conoce, el actual mandatario del país nació en Bogotá, aunque creció y se crio en Montería.

“Una mujer que es un amor de persona”

Frente a esta controversia, Jhovanoty señaló que no está de acuerdo con la ola de comentarios negativos en contra de la vallecaucana pues, teniendo en cuenta que la conoce, aseguró que puede dar fe de que no fue su intención omitir información que podría generar una avalancha de críticas.

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En este contexto, el reconocido comediante se refirió a lo que pudo haber pasado detrás de esta polémica escena: “todo el mundo se le fue encima a Carolina Cruz, ella que es un amor de persona... Eso que está ahí es como que está libreteado. Como que el productor o no se quién del reinado llega y le dice: ‘vea eso es lo que tiene que decir’, y ella lo leyó”, comentó.

Por favor no me funen a mi Carolinita Cruz 😡 https://t.co/XKQFC0SOLV — Piso 8 FM (@Piso8FM) November 17, 2026

Por esta razón, el comediante reiteró que no estaba de acuerdo con las críticas que estaban circulando en redes en contra de la vallecaucana, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en el matutino Día a Día.