La cantante colombiana Nath respondió públicamente a las recientes declaraciones de la creadora de contenido Luisa Castro, actual pareja del streamer Westcol, luego de que resurgiera en redes sociales un video antiguo en el que ambas aparecen besándose y desatara un cruce de versiones sobre su cercanía del pasado.

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Todo comenzó cuando usuarios en redes sociales revivieron una grabación de hace varios años en la que se ve a Luisa Castro y a Nath compartiendo un beso.

En aquella época, tras el fin de la relación de Castro con el creador de contenido La Liendra, muchos seguidores especularon sobre un posible noviazgo entre la modelo y la cantante urbana, aunque ninguna lo confirmó oficialmente en su momento.

Ante la ola de comentarios recientes, Luisa Castro se pronunció en su cuenta de Instagram para negar que hubiera existido un romance.

Según explicó en sus mensajes, en esa etapa de su vida, cuando tenía cerca de 20 años, quiso experimentar tras malas experiencias sentimentales con hombres, pero aseguró que no sintió atracción hacia las mujeres y calificó la cercanía como algo negativo.

“Yo no soy lesbiana, no pude. Hace años, toda traumada con lo hijuemadre que son los hombres, me quería obligar a cambiar de gusto. Quise experimentar en mi adolescencia, pero no”, expresó Castro.

Más allá de aclarar su orientación, la influenciadora señaló a Nath y a su antiguo equipo de trabajo de haberla utilizado para ganar visibilidad en la industria musical.

Castro afirmó que el video fue filtrado de manera intencional y mencionó supuestas estrategias de promoción digital que, según su relato, incluyeron rumores ficticios con el cantante Kevin Roldán y le generaron pérdidas económicas que estimó en más de 500 millones de pesos.

“Esa loquita quería que todo el mundo pensara eso, filtró video, puso a otra loquita a contar chisme. Pero realmente esa mujer y su equipo solo se aprovecharon de mí, solo usaron mi imagen y mi nombre cuando tenía 20 años para hacer viral y famosa a esa mujer”, afirmó la influenciadora.

Por otro lado, Nath realizó una transmisión en vivo en TikTok para entregar su versión de los hechos. Aunque evitó mencionar directamente el nombre de Luisa Castro durante gran parte de la charla, sus referencias fueron claras para quienes seguían la conversación.

La cantante rechazó la idea de haberse aprovechado de la creadora de contenido o de haber actuado por interés económico.

Para argumentarlo, recordó que en ese momento no contaba con fama ni recursos, mientras que Castro ya tenía reconocimiento y estabilidad financiera. “¿Qué tenía yo para ofrecerte? Nada. Si yo era pobre, no era famosa”, comentó la artista durante la transmisión.

Asimismo, Nath cuestionó el argumento de Castro sobre haber actuado en “modo supervivencia” durante aquel acercamiento. Con la voz entrecortada, la intérprete recordó un episodio personal que marcó la forma en que vivió esa relación: aseguró que la creadora de contenido le ofreció dinero para comprar un dispositivo médico que su padre necesitaba con urgencia debido a una afección cardíaca.

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Para la cantante, ese gesto tuvo un peso emocional profundo en un momento en el que temía por la salud de su papá.

Sobre el plano sentimental, la artista reconoció que sus sentimientos no fueron correspondidos de la misma manera, pero insistió en que fueron genuinos. “Yo me enamoré sola, pero yo te creí los ‘te amo’”, expresó en el en vivo. Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas por la influenciadora se ha pronunciado sobre la polémica.