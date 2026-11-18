Este miércoles, 18 de noviembre de 2026, Jorge Carrascal volvió a anotar un golazo con Flamengo. Fue en el partido contra Paranaense, por la fecha 35 del Brasileirao, y en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El golazo de Carrascal fue al minuto 17 del primer tiempo, y resultó de bastante ayuda para Flamengo. Paranaense ganaba 1-0, gracias a una imponente anotación de otro colombiano, Kerwin Vargas.
Olha o que ele fez! Vargas chuta de antes do meio do campo e abre o placar para o Athletico-PR diante do Flamengo! #futebol #flamengo #athleticopr #brasileirao https://t.co/FplMU91Fzc— ge (@geglobo) November 18, 2026
Jorge Carrascal entró al área, recibió un balón elevado desde la derecha y le pegó de primera, sin dejarla caer. En consecuencia, la pelota se coló en el pórtico de Mycael, portero de Paranaense, y significó el 1-1 parcial del partido.
TEM GOLAÇO DO FLAMENGO TAMBÉM CARRASCAL EMPATA NO MARACANÃ Flamengo 1x1 Athletico https://t.co/3RRR20ICmE— HTE Sports (@sportsHTE) November 18, 2026
Finalmente, a los 27′ del mismo primer tiempo, Jorginho anotó el 2-1 final del partido, a favor de Flamengo, que le da tres puntos de oro en su búsqueda por obtener el título del Brasileirao.
O JORGINHO FOI FRIO DEMAIS NA HORA DE COBRAR O PÊNALTI QUE COLOCOU O FLAMENGO NA FRENTE DO PLACAR DIANTE DO FURACÃO 🥶⚽️🔴⚫️ 🎥 @caiquesorriso | @sportmixtv.br #fla #flamengo #crf #futebol #brasileirao https://t.co/95fHssJ8Gc— SportMixTV (@Sportmixtvbr) November 19, 2026
Flamengo, con Carrascal, muy cerca de ganar el bicampeonato en el Brasileirao: posiciones
El triunfo de este miércoles, sobre Paranaense, ratifica a Flamengo como líder del Brasileirao con 79 puntos en 35 partidos jugados. Le saca seis de ventaja al Palmeiras, de Jhon Arias, que asoma segundo con 73 unidades en los mismos 35 encuentros disputados.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Flamengo
|35
|24
|7
|4
|73
|30
|43
|79
|2
|Palmeiras
|35
|21
|10
|4
|63
|25
|38
|73
|3
|Cruzeiro
|35
|19
|6
|10
|57
|49
|8
|63
|4
|Fluminense
|34
|16
|9
|9
|55
|42
|13
|57
|5
|Paranaense
|35
|15
|9
|11
|52
|45
|7
|54
Así las cosas, Flamengo está muy cerca de coronarse como bicampeón del Brasileirao. Viene de ganarlo en 2025, y ahora ve viable la posibilidad de la doble corona, tomando en cuenta que le faltan solo tres jornadas por disputar.
Jorge Carrascal ha sido pieza clave en esta nómina del Fla, participando en goles y asistencias importantes del equipo en la temporada. Incluso, fue mundialista con la Selección Colombia en este 2026.
Sin embargo, Carrascal no volvió a ser llamado a Selección Colombia después del Mundial 2026. Ni a la fecha Fifa de septiembre, ni a la de noviembre, el jugador fue citado por Néstor Lorenzo al combinado nacional.
Surge la gran pregunta, entre la prensa y los aficionados, debido a los desempeños que tiene Jorge Carrascal en Flamengo: ¿Debe volver a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo? Solo hasta 2027 se conocerá si regresará al combinado Tricolor.