El actor colombiano Sebastián Caicedo generó una amplia conversación en redes sociales tras referirse a las movilizaciones programadas para este 19 de noviembre, impulsadas por el expresidente Gustavo Petro y varios integrantes de su movimiento político.

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A través de una publicación en X, el actor cuestionó el sentido de la convocatoria y vinculó la situación económica actual y el costo de vida con la gestión del anterior gobierno, desatando diversas posturas entre los usuarios de internet.

La discusión tomó fuerza luego de que se difundiera un video en el que el expresidente Gustavo Petro aparece acompañado por otros miembros de su partido político. En dicha grabación, el exmandatario hace una invitación abierta a la ciudadanía para que salga a las calles durante la jornada de este 19 de noviembre, subrayando la importancia de la participación social en las distintas ciudades del país.

El video alcanzó miles de reproducciones en pocas horas y provocó reacciones encontradas entre quienes respaldan las iniciativas del petrismo y los sectores que mantienen una postura crítica frente a su paso por la Casa de Nariño.

En medio de ese intercambio de opiniones, Sebastián Caicedo decidió compartir su punto de vista directamente con sus seguidores.

Según el mensaje publicado por el actor en sus perfiles oficiales, su inconformidad radica en los motivos que sustentan las manifestaciones frente al panorama económico del país. “Colombia es el único país del mundo donde un expresidente convoca marchas contra la inflación que él mismo provocó”, escribió Caicedo en su cuenta de X.

Colombia es el único país del mundo donde un expresidente convoca marchas contra la inflación que él mismo provocó. — Sebastián Caicedo (@SebasCaicedo_) November 18, 2026

Para el público colombiano, Sebastián Caicedo es una figura conocida gracias a su extensa trayectoria en la televisión y el cine, participando en producciones de alto alcance como El señor de los cielos, Niños ricos, pobres padres y La esquina del diablo.

Aunque en los últimos años su presencia mediática ha estado más enfocada en proyectos personales, temas espirituales y emprendimientos.

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Por un lado, un grupo de usuarios coincidió con el actor al expresar su preocupación por el aumento en el costo de vida y los precios de los productos básicos. Por otro lado, simpatizantes del expresidente Petro defendieron la legitimidad de las protestas, señalando que las jornadas responden a las decisiones económicas vigentes y buscan respaldar las reformas sociales promovidas durante el cuatrienio pasado.

Por otro lado, los organizadores y voceros de las movilizaciones del 19 de noviembre han reiterado en distintos espacios que el propósito central de la convocatoria es mostrar el inconformismo ciudadano frente a una posible alza de precios y las medidas económicas actuales, manteniendo el llamado a concentraciones pacíficas en las principales capitales del país.