El mundo de la música tropical venezolana atraviesa momentos de preocupación por la salud de Roberto Antonio. El reconocido cantante, de 64 años, sufrió un infarto durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, poco después de cumplir con una presentación musical en Maracaibo, estado Zulia.

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La noticia fue difundida por medios de comunicación locales del país vecino, entre ellos el programa Sábado en la noche, de Globovisión, que compartió detalles de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Según los primeros reportes, el artista comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho inmediatamente después de bajar de la tarima, y esto hizo que lo trasladaran de urgencia a un centro médico.

De acuerdo con la información publicada, Roberto Antonio fue llevado a la Policlínica Maracaibo, donde recibió atención especializada y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia.

La operación habría resultado exitosa y, según los reportes conocidos hasta el momento, el intérprete se encuentra estable y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica.

Sin embargo, sus familiares y representantes han mantenido discreción sobre los detalles de su condición y los procedimientos que le fueron realizados.

Este momento causó sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque el cantante había cumplido con sus compromisos artísticos sin mostrar señales evidentes de algún problema de salud durante su presentación.

Roberto Antonio formaba parte de la programación musical de la edición número 60 de la Feria Internacional de La Chinita, una de las celebraciones más importantes de Maracaibo, organizada en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

El artista había sido anunciado para participar en los conciertos gratuitos previstos en la capital zuliana.

La noticia provocó muestras de apoyo por parte de fanáticos, colegas y personas cercanas al mundo del espectáculo, quienes utilizaron las redes sociales para enviarle mensajes de ánimo y desearle una pronta recuperación.

Con una carrera que supera las tres décadas, Roberto Antonio se ha convertido en uno de los referentes del tecnomerengue y la música tropical en Venezuela y otros países de Latinoamérica.

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Su camino artístico comenzó en 1984, cuando formó parte de Los Melódicos, agrupación dirigida por Renato Capriles. Cuatro años después inició su carrera como solista y consiguió conquistar al público con canciones como Marejada, Noches de fantasía’, Ella pasó por aquí y Ay, cariño.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre su evolución médica.