La diabetes esconde un peligro para el corazón: millones de personas podrían estar ignorando esta grave amenaza

La diabetes representa una amenaza que va mucho más allá de los niveles elevados de azúcar en la sangre.

Quienes viven con esta enfermedad tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares que las personas que no la padecen.

Lo preocupante es que ese deterioro puede avanzar durante años sin producir señales de alerta.

En Colombia, hasta el 80 % de las personas con diabetes fallecen por causas cardiovasculares, una cifra que pone en evidencia la importancia de prestar atención a la salud del corazón.

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¿Por qué la diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del corazón?

La relación entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares está asociada, entre otros mecanismos, con los efectos que produce la glucosa elevada de manera sostenida en el organismo.

Según explica el doctor Juan Mauricio Cárdenas Castellanos, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, el exceso de azúcar en la sangre puede favorecer la acumulación de placas de grasa en las arterias y contribuir a procesos de inflamación crónica.

Cuando estos efectos se mantienen en el tiempo, los vasos sanguíneos pueden sufrir daños progresivos y el sistema cardiovascular queda más expuesto a complicaciones.

Uno de los principales problemas es que este proceso no necesariamente produce molestias en sus primeras etapas.

Una persona puede convivir durante años con alteraciones en sus arterias sin experimentar síntomas evidentes.

En algunos casos, las primeras manifestaciones aparecen cuando ya existe una complicación importante, como un infarto, un accidente cerebrovascular o una alteración en la capacidad del corazón para bombear sangre.

El peligro aumenta cuando la diabetes coincide con otros factores de riesgo, como colesterol elevado, hipertensión, exceso de peso y consumo de cigarrillo.

Imagen del corazón, órgano que puede verse afectado por la diabetes Foto: Getty Images

Colombia enfrenta un desafío

Las cifras nacionales muestran la dimensión del problema.

Las enfermedades isquémicas del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en Colombia.

En 2025 registraron una tasa preliminar de 92,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

A este panorama se suma que más de 2,5 millones de personas han sido diagnosticadas con diabetes en el país.

Sin embargo, cerca de la mitad de quienes viven con esta enfermedad todavía no saben que la tienen.

De ahí la importancia de promover los controles médicos y facilitar la detección temprana, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo asociados con la diabetes.

La recomendación de los especialistas es no esperar a que aparezcan síntomas para evaluar la salud cardiovascular.

El seguimiento debe incluir una valoración médica que tenga en cuenta las condiciones particulares de cada paciente. Entre los controles que pueden formar parte de esta evaluación están:

Perfil lipídico: permite conocer los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos.

Presión arterial: ayuda a identificar la presencia de hipertensión, otro factor que incrementa el riesgo cardiovascular.

Índice de masa corporal: permite evaluar la relación entre el peso y la estatura.

Perímetro abdominal: ayuda a identificar la acumulación de grasa en la zona abdominal, relacionada con el riesgo metabólico.

De acuerdo con el doctor Cárdenas, estos indicadores permiten tener una visión más completa del estado de salud y establecer las medidas de prevención y tratamiento que requiere cada persona.

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Hábitos que ayudan a reducir las complicaciones

Además de los controles médicos, los hábitos cotidianos cumplen un papel importante en la prevención de complicaciones asociadas con la diabetes.

Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física de manera regular, evitar el cigarrillo y cumplir los tratamientos formulados son algunas de las medidas que contribuyen al cuidado cardiovascular.

También es importante asistir a las consultas de seguimiento y no modificar ni suspender los medicamentos sin orientación profesional.

El mensaje de los especialistas es claro: vivir con diabetes implica prestar atención a mucho más que una medición de glucosa.

Vigilar el colesterol, controlar la presión arterial y evaluar periódicamente la salud cardiovascular puede ayudar a identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones graves.

La prevención no debe comenzar cuando aparece el dolor en el pecho o una señal de alarma.

En muchos casos, para entonces el daño puede llevar años desarrollándose.