La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intensificó las acciones de inspección y vigilancia sobre la Dirección General de Sanidad Militar.

Además, mantiene el seguimiento al modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ante las deficiencias y las quejas reportadas por sus usuarios.

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Supersalud pone la lupa sobre Sanidad Militar

Las reiteradas quejas de los usuarios, recogidas durante los recorridos territoriales de la Supersalud, así como las alertas presentadas por asociaciones de usuarios y veedurías ciudadanas, llevaron al organismo de control a reforzar sus actuaciones sobre la Dirección General de Sanidad Militar.

La entidad busca establecer si las condiciones en las que se prestan los servicios de salud cumplen con las obligaciones correspondientes y garantizan los derechos de los afiliados.

Para ello, adelanta verificaciones sobre la atención que reciben los usuarios y los procesos administrativos que respaldan la prestación de los servicios.

Uno de los puntos centrales de estas actuaciones es la revisión de los procesos de contratación, con el propósito de identificar posibles irregularidades que puedan afectar la atención en salud.

La Supersalud también busca verificar las condiciones en las que se desarrolla la prestación de los servicios, en respuesta a las inconformidades conocidas por la entidad.

Estas acciones hacen parte de sus competencias de inspección y vigilancia.

Hospital Militar. Foto: César Flechas - Semana

Fomag: seguimiento a la atención de más de 840.000 afiliados

La situación del Fomag también se encuentra bajo seguimiento de la Supersalud.

El organismo mantiene la vigilancia sobre las deficiencias identificadas en la prestación de los servicios de salud para sus más de 840.000 afiliados, en el marco de una medida cautelar que continúa vigente.

Como parte de estas actuaciones, la entidad llevó a cabo una visita de seguimiento para revisar las decisiones y actuaciones relacionadas con el modelo de atención y los procesos de contratación.

El objetivo es establecer si se están cumpliendo las obligaciones correspondientes y, especialmente, si los docentes y sus beneficiarios están recibiendo los servicios médicos que necesitan.

Este seguimiento busca determinar cómo está funcionando el modelo de salud del Magisterio y verificar si las dificultades identificadas en la prestación de los servicios están siendo atendidas.

Supersalud y comunicado emitido hoy, 12 de noviembre. Foto: Redes Sociales Supersalud

Supersalud revisa transición del modelo de salud del Magisterio

En medio de estas acciones, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación Nacional para analizar el proceso de transición del modelo de salud del Magisterio.

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Durante el encuentro también se revisó el acompañamiento que brindará la Supersalud en este proceso, dentro de sus competencias de inspección y vigilancia.

La reunión se da en un momento en el que el organismo de control mantiene la atención sobre las condiciones de prestación de los servicios a los docentes y sus beneficiarios, así como sobre las decisiones administrativas y contractuales que inciden en el funcionamiento del sistema.

De acuerdo con la comunicación oficial del 12 de noviembre, las actuaciones sobre Sanidad Militar y el Fomag buscan verificar que los servicios de salud se presten en condiciones adecuadas y que se respeten los derechos de sus afiliados.

La Supersalud reiteró así su intervención sobre dos sistemas de atención que enfrentan cuestionamientos de sus usuarios, con revisiones enfocadas en la prestación de los servicios, la contratación y el cumplimiento de las obligaciones de sus responsables.