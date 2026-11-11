Medida cautelar a Sanitas por medicamentos: estas son las exigencias de Supersalud

La espera por medicamentos en EPS Sanitas llegó a una nueva instancia. La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra la entidad y le ordenó adoptar acciones inmediatas para solucionar los retrasos en la dispensación, las entregas incompletas y las dificultades que enfrentan los afiliados en los puntos de atención.

La decisión se conoce en medio de las denuncias de usuarios que han reportado largas filas, varias horas de espera y dificultades para recibir los medicamentos formulados.

La situación también involucra a Colsubsidio, operador encargado de la dispensación farmacéutica para los afiliados de Sanitas.

Con esta determinación, la Supersalud busca que las dificultades operativas no sigan afectando la continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes que necesitan medicamentos de manera permanente y cuya salud puede deteriorarse si no los reciben oportunamente.

Las 5 EPS que acumulan las mayores deudas en Colombia; más de $9,1 billones en cartera vencida

Pacientes de alto riesgo tendrán prioridad

Uno de los puntos centrales de la medida es la atención inmediata de los usuarios cuyos casos hayan sido clasificados como de riesgo vital y de quienes cuentan con protección especial.

En este grupo se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, personas con VIH, pacientes trasplantados y usuarios diagnosticados con enfermedades huérfanas.

La instrucción también cobija a quienes tengan una condición de salud que implique riesgo vital.

Para estos afiliados, Sanitas deberá garantizar una respuesta prioritaria y evitar que los inconvenientes administrativos o las dificultades con el operador farmacéutico interrumpan sus tratamientos.

Pero la orden de la superintendencia no se limita a solicitar explicaciones. La EPS tendrá que ejecutar acciones concretas y demostrar que está resolviendo los casos de quienes todavía tienen medicamentos pendientes.

Comunicado Supersalud Foto: Comunicado Supersalud

La medida cautelar incluye obligaciones de seguimiento para que la Supersalud pueda comprobar qué está pasando con las reclamaciones de los usuarios.

Sanitas deberá presentar los avances de su plan de acción y entregar un informe detallado de la gestión realizada frente a cada caso.

La información tendrá que incluir el estado de las reclamaciones, las fechas en que se hicieron efectivas las entregas, los soportes correspondientes y las actuaciones adelantadas para resolver los inconvenientes.

De esta manera, la entidad de vigilancia podrá establecer si las respuestas de la EPS se tradujeron en la entrega real de los medicamentos y no solamente en trámites o compromisos administrativos.

La Superintendencia continuará con sus labores de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las instrucciones y exigir correctivos cuando sea necesario.

Imagen de una se las sedes de Sanitas y de Colsubsidio, dispensador de medicamentos. Foto: SEMANA - Colsubsidio - Composición SEMANA

Sanitas anuncia medidas para noviembre

Ante los reclamos y los requerimientos de las autoridades, la EPS informó sobre una serie de ajustes temporales para mejorar la operación durante noviembre de 2026.

Entre ellos está la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzaron a atender desde las 6:00 de la mañana.

También anunció la contratación de personal adicional para reforzar los puntos de atención y la habilitación de cajas rápidas para usuarios con fórmulas de hasta dos medicamentos.

¿Tiene una tutela contra Nueva EPS? Anuncian plan para acelerar la entrega de medicamentos y la atención a pacientes

Otra de las acciones consiste en ampliar la capacidad de entrega domiciliaria, especialmente para personas mayores y afiliados con dificultades de movilidad.

Sanitas también informó que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría al sistema de turnos digitales para identificar las causas de las demoras.

Además, pidió un Plan de Mejoramiento Institucional y anunció revisiones sobre los tiempos de espera, la disponibilidad de personal y las condiciones de infraestructura.

La EPS señaló que también está revisando los medicamentos pendientes y los afiliados afectados para activar rutas de gestión y despacho prioritario.

Entre las alternativas contempla redistribuir usuarios hacia otros puntos habilitados y evaluar gestores farmacéuticos adicionales para responder ante eventuales problemas de disponibilidad.