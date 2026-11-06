Los problemas en la entrega de medicamentos de la EPS Sanitas en Bogotá llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a intensificar la vigilancia sobre la entidad.

La autoridad exige avances concretos para garantizar que los afiliados reciban sus tratamientos.

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Supersalud revisó los avances del plan de contingencia

La decisión se conoció este 6 de noviembre a través de un comunicado oficial, después de una mesa de trabajo en la que se revisaron las medidas adoptadas por Sanitas y su operador farmacéutico para superar las dificultades en la dispensación.

La reunión fue liderada por Luis Gabriel Fernández Franco, superintendente de salud ad hoc para la EPS Sanitas.

Comunicado oficial Supersalud Foto: Supersalud

Durante la jornada, el funcionario verificó la atención de los afiliados con solicitudes pendientes y las acciones implementadas para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

Por su parte, Sanitas informó que alcanzó un nivel de dispensación del 84 %, equivalente a 60.799 fórmulas entregadas.

La EPS también presentó las estrategias que puso en marcha para avanzar en la normalización de la operación farmacéutica, afectada por el cambio de operador.

Al término de la mesa de trabajo, la Superintendencia requirió a la EPS actualizar semanalmente las bases de datos de los usuarios que tienen entregas de medicamentos pendientes.

Esta información permitirá verificar el avance de las medidas y hacer seguimiento a los afiliados que todavía no han recibido sus fórmulas.

Imagen de las largas filas que tuvieron que soportar los usuarios para que les entregaran sus medicamentos. Algunos so no lograron. Foto: Captura video

Las medidas para entregar medicamentos

Entre las acciones implementadas está la ampliación de la vigencia de las órdenes médicas, con el propósito de facilitar que los usuarios puedan reclamar sus tratamientos.

También se flexibilizó el proceso de entrega mediante la presentación de la fórmula médica.

Otra de las medidas es el servicio temporal de entrega domiciliaria gratuita para los afiliados.

A esto se suma el refuerzo de personal en los puntos de atención, la habilitación de nuevos canales de servicio y la ampliación de los horarios de atención.

De esta forma, la Supersalud continuará vigilando el restablecimiento de la operación farmacéutica y el cumplimiento de las acciones anunciadas para garantizar la entrega de medicamentos en Bogotá.

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La intención de estas medidas es acelerar la solución a las dificultades que han afectado a miles de afiliados de Sanitas en Bogotá, quienes siguen a la espera de recibir sus medicamentos.

La Supersalud busca que la EPS normalice cuanto antes la operación farmacéutica y garantice la continuidad de los tratamientos, evitando que los usuarios tengan que seguir enfrentando demoras para acceder a sus fórmulas médicas.