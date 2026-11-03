¿Qué es la commotio cordis? La condición cardíaca que podría explicar la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha generado conmoción en el fútbol español y ha puesto la atención sobre una condición médica poco frecuente: la commotio cordis.

El futbolista falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras recibir un fuerte golpe en el pecho durante un encuentro frente al FC Andorra.

Aunque esta condición figura entre las posibles explicaciones del episodio, no existe hasta el momento una confirmación médica pública de que haya sido la causa del fallecimiento.

El caso ha despertado interés por la manera en que un impacto en el tórax puede alterar el funcionamiento eléctrico del corazón y desencadenar una emergencia potencialmente mortal.

Video: así fue el golpe que le costó la vida a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

¿Qué es la commotio cordis?

La commotio cordis, conocida como conmoción cardíaca, es un fenómeno que se produce cuando un golpe directo y contundente en el pecho altera el ritmo eléctrico del corazón.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), el impacto puede desencadenar una arritmia denominada fibrilación ventricular.

En esta situación, los ventrículos, las cavidades encargadas de bombear la sangre, comienzan a contraerse de manera desorganizada y pierden su capacidad de impulsar sangre eficazmente al organismo. Esto puede provocar un paro cardíaco repentino.

Una de las particularidades de esta condición es que puede presentarse en personas sin enfermedades cardiovasculares conocidas y sin que necesariamente exista una lesión estructural importante en el corazón.

No todos los impactos en el tórax producen esta condición. Para que ocurra deben coincidir varios factores: la ubicación del golpe, su intensidad y, especialmente, el momento exacto en el que se produce.

El corazón funciona mediante impulsos eléctricos que coordinan cada latido. Existe una fracción muy breve del ciclo cardíaco en la que el órgano es especialmente vulnerable a un estímulo externo.

Si el impacto coincide con ese periodo, puede alterar la actividad eléctrica y desencadenar una fibrilación ventricular.

Por su parte, el cardiólogo Barry J. Maron, investigador que ha dedicado décadas al estudio de esta condición, explicó que el impacto debe producirse sobre la región del corazón para desencadenar este tipo de arritmia.

Estas explicaciones permiten entender por qué no todos los golpes en el pecho representan el mismo riesgo y por qué este fenómeno depende de circunstancias muy específicas.

Conmotio cordis: la posible causa de muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife. Foto: X @mundoes

¿Cuáles son los síntomas de la commotio cordis?

La manifestación más característica es el colapso repentino después de recibir un impacto en el pecho.

Entre las principales señales de alerta están:

Pérdida súbita del conocimiento.

Ausencia de respuesta a estímulos.

Falta de respiración normal o respiraciones agónicas.

Ausencia de pulso.

En estos casos, la atención médica no puede esperar. La rapidez con la que se inicie la reanimación y se utilice un desfibrilador puede marcar la diferencia.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda activar los servicios de emergencia inmediata es fundamental.

Si una persona recibe un golpe en el pecho, pierde el conocimiento y no respira normalmente, se debe activar el servicio de emergencias, comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitar un desfibrilador externo automático (DEA).

Este dispositivo analiza el ritmo cardíaco y, cuando está indicado, administra una descarga eléctrica para intentar restablecer un ritmo eficaz.

Ritmo cardiaco del corazón. Foto: Getty Images

La RCP y la desfibrilación temprana son las principales intervenciones para aumentar las posibilidades de supervivencia ante un paro cardíaco.

La muerte del delantero vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reconocer las emergencias cardíacas en el deporte y contar con personal capacitado, protocolos de atención y desfibriladores en los escenarios deportivos.