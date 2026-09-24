Las enfermedades cardiovasculares siguen representando un importante problema de salud en Colombia.

Por eso, en el marco del Día Mundial del Corazón, el llamado es el de reconocer algunas señales de alerta y a controlar los factores de riesgo como la hipertensión.

Alerta por el uso de antibióticos: resistencia bacteriana podría provocar millones de muertes en los próximos años

No siempre comienzan con una emergencia

En algunos casos pueden manifestarse mediante cambios que una persona podría atribuir al cansancio, el estrés o incluso al envejecimiento.

De acuerdo con la información compartida por Medtronic Colombia, entre las señales que ameritan consultar al médico están la falta de aire al caminar o realizar actividades habituales, la fatiga persistente o inexplicable, el dolor o presión en el pecho, los mareos o desmayos y las palpitaciones o latidos irregulares.

También es necesario prestar atención a los cambios que pueden surgir durante la realización de las actividades cotidianas.

Subir escaleras o realizar algunos esfuerzos, pueden empezar a generar una dificultad que antes no estaba.

Aunque estos síntomas pueden tener distintas causas y no significan necesariamente que exista una enfermedad cardiovascular, una valoración médica permite determinar qué está ocurriendo.

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es la hipertensión arterial, la cual puede presentarse sin síntomas evidentes por lo que una persona puede tener la presión elevada sin saberlo.

“Las enfermedades cardiovasculares no siempre comienzan con una emergencia. A veces se manifiestan con pequeños cambios que las personas pasan por alto”, afirmó el doctor Alejandro Sánchez, Senior Principal Medical Affairs de Medtronic en América Latina.

Por eso, medir la presión arterial con regularidad, asistir a los controles médicos, tomar los medicamentos formulados y mantener hábitos saludables son medidas importantes para mantenerla bajo control.

Las enfermedades cardiovasculares requieren prevención, controles médicos y atención oportuna ante señales de alerta. Foto: Getty Images

La tecnología ha cambiado los tratamientos cardíacos

La innovación cardiovascular también ha permitido desarrollar alternativas menos invasivas para determinados pacientes con enfermedades cardíacas.

En los trastornos del ritmo cardíaco, por ejemplo, algunos pacientes pueden requerir un marcapasos para ayudar a mantener un ritmo adecuado.

Entre las tecnologías disponibles está Micra™, un marcapasos que se coloca directamente dentro del corazón mediante un procedimiento realizado a través de una vena de la pierna.

A diferencia de los marcapasos tradicionales, este dispositivo no requiere un generador implantado debajo de la piel del pecho ni cables que conecten ese generador con el corazón.

Su utilización depende de las características y necesidades de cada paciente.

Otra alternativa corresponde al reemplazo de la válvula aórtica mediante catéter.

Este procedimiento puede utilizarse en determinados pacientes con estenosis aórtica y representa una opción diferente a la cirugía abierta en los casos en que existe una indicación médica.

La existencia de estas tecnologías no significa que sean necesarias para todas las personas con una enfermedad cardiovascular.

Colombia podría prevenir más de 100.000 eventos cardiovasculares si controla mejor el colesterol LDL

La elección del tratamiento depende del diagnóstico, las condiciones clínicas y la valoración del equipo médico.

Otra alternativa corresponde al reemplazo de la válvula aórtica mediante catéter.

Este procedimiento puede utilizarse en determinados pacientes con estenosis aórtica y representa una opción diferente a la cirugía abierta en los casos en que existe una indicación médica.