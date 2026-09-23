El Ministerio de Salud y Protección Social avanza en una nueva actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), esta vez relacionada con la vacunación contra el neumococo.

La incorporación de una vacuna conjugada de 20 valencias busca ampliar la protección frente a los serotipos de la bacteria asociados con enfermedades graves.

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Una nueva actualización frente al neumococo

La actualización anunciada incorpora una vacuna conjugada de 20 valencias, con la que se amplía el número de serotipos del neumococo frente a los cuales se busca generar protección.

Este cambio hace parte del proceso de actualización permanente del esquema nacional de vacunación.

El Ministerio de Salud ha explicado que las modificaciones del PAI se realizan teniendo en cuenta criterios técnicos, científicos y epidemiológicos, y que las decisiones son analizadas con participación del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI).

La modificación representa un nuevo paso dentro de las actualizaciones que ha tenido la vacunación contra el neumococo en Colombia.

La actualización anunciada incorpora una vacuna conjugada de 20 valencias, con la que se amplía el número de serotipos del neumococo frente a los cuales se busca generar protección.

Este cambio hace parte del proceso de actualización permanente del esquema nacional de vacunación.

El Ministerio de Salud ha explicado que las modificaciones del PAI se realizan teniendo en cuenta criterios técnicos, científicos y epidemiológicos.

Las decisiones son analizadas con participación del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI).

La modificación representa un nuevo paso dentro de las actualizaciones que ha tenido la vacunación contra el neumococo en Colombia.

En 2022, el país realizó la transición de la vacuna PCV10 a la PCV13 para los niños y niñas nacidos a partir del 1 de mayo de ese año. El lineamiento oficial estableció para entonces un esquema de dos dosis y un refuerzo.

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El Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) actualiza el esquema nacional de vacunación contra el neumococo, incorporando una vacuna conjugada de 20 valencias que ampliará la… pic.twitter.com/04cKIKVUqn — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 23, 2026

¿Qué cambia para las familias?

El objetivo de la actualización es ampliar la cobertura frente a los serotipos incluidos en la nueva vacuna conjugada.

Sin embargo, para evitar confusiones, las familias deben consultar el esquema oficial vigente y las indicaciones entregadas por los servicios de vacunación.

La página oficial del PAI establece que la vacunación en Colombia es gratuita y que existen más de 3.000 puntos de vacunación en el territorio nacional.

El Ministerio también mantiene publicada la información oficial sobre el esquema de vacunación para menores de seis años.

Allí se incluye la protección contra enfermedades causadas por el neumococo y se especifican las edades correspondientes a las vacunas contempladas actualmente en el esquema.

La actualización del PAI se suma a otros cambios recientes en el programa nacional de inmunización.

Entre ellas están la incorporación de la vacuna hexavalente para niños y niñas con peso inferior a 1.500 gramos al nacer y la introducción de la vacuna materna contra el virus sincitial respiratorio, entre otras modificaciones.

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El Ministerio de Salud ha reiterado que el PAI continuará actualizándose de acuerdo con la evidencia científica y las necesidades epidemiológicas del país.

Para las familias, la recomendación es mantener al día el esquema de vacunación de niñas y niños y acudir a los puntos habilitados para recibir orientación sobre las vacunas correspondientes a cada edad.